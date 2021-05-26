الفطر الأصفر من الأعراض إلى طرق الوقاية.. 10 حقائق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خضم الفزع الذي فجرته جائحة كورونا حول العالم، ضاعف ظهور أعراض بعض الفطريات القاتلة على المصابين من مخاوف الجميع، آخرها الفطر الأصفر.

ورغم أن أولى الإصابات التي سجلت بين صفوف مرضى "كوفيد-19" كانت للفطريات السوداء، فإن كلا من "البيضاء" و"الصفراء" تركت أثرها على كثيرين أنهكهم محاربة الفيروس التاجي على مر أسابيع.



تعد الهند الدولة الأكثر رصدا لإصابات بالفطريات بين ضحايا كورونا، فخلال الأسابيع الأخيرة شهد البلد الآسيوي الذي يسجل مئات الآلاف من الإصابات بالفيروس يوميا، عشرات الحالات التي هاجمتها الفطريات وقضت على بعضها.

البداية كانت بارتفاع غير مسبوق في حالات الفطريات السوداء، ثم تبعها خلال الأسبوع الجاري تسجيل حالات إصابة بالفطريات البيضاء، وكلاهما ناتج عن انتشار العفن البيئي والظروف غير الصحية.



اكتشاف أول حالة إصابة بالفطر الأصفر كان في غازي آباد الهندية، ورغم عدم توفر الكثير حول هذه الحالة، فإن الأطباء حذروا من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.

”الخليج 365” تستعرض أبرز الحقائق عن الفطريات الصفراء وأسباب الإصابة والأعراض وطرق الوقاية استنادا للمعلومات التي أوردها موقعا timesofindia و indianexpress.





1- ينشأ الفطر الأصفر بسبب وجود العفن في البيئة، وعندما يصيب الإنسان قد لا يبدو عليه في البداية أي أعراض، ويعتمد تطوره وانتشاره في الجسم على الحالة الطبية والجسدية للمريض.

2- معظم الالتهابات الفطرية، بينها النوع الأصفر، تبدأ بسبب الظروف غير الصحية، أو الموارد الملوثة بما في ذلك الطعام، أو سوء استخدام الأكسجين.

3- أيضا من الأسباب المحتملة للإصابة بالفطر الأصفر: الاستخدام المطول للستيرويد، بيئة ملوثة، مرض السكري غير المنضبط، العادات غير الصحية، مناعة أقل، والأمراض المصاحبة.



4- الشخص ذو المناعة الأقل بسبب فيروس كورونا يكون أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الفطرية، من بينها الصفراء، لأنه يعاني من حالة تعب جسدي شديدة وطويلة الأمد أثرت بعمق على آلية الدفاع في الجسم.

5- عدوى الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر ترويعًا على عكس الأنواع الأخرى، فقد لا تبدأ من الرئتين لكنها تغزو الأعضاء الداخلية للجسم وتؤثر على الأداء الوظيفي بالكامل وتسبب أعراضًا مختلفة جدًا في البداية.

6- الفطر الأصفر يسبب تسرب القيح وبطء التئام الجروح، أيضا يمكن أن يؤدي إلى إصابة المريض بالعيون الحمراء والغارقة.





7- الحالات الخطيرة من الفطريات الصفراء يمكن أن تشهد أعراضًا مدمرة مثل فشل الأعضاء والنخر الحاد، كما يقول الخبراء.

8- الخمول الحاد والتعب والإرهاق واضطراب عملية الهضم وفقدان الشهية وعادات الأكل السيئة فجأة وفقدان الوزن وضعف التمثيل الغذائي، جميعها من أعراض الإصابة بالفطر الأصفر.



9- الالتهابات الصفراء أو الفطرية الأخرى التي يتم الحديث عنها الآن ليست جديدة أو نادرة تمامًا، وتعد حقن أمفوتيريسين ب، دواء مضاد للفطريات، حاليًا العلاج الوحيد المعروف لمكافحة العدوى.

10- فيروس كورونا ليس عاملاً مسؤولاً فقط عن تفاقم العدوى الفطرية، يجب مراعاة عدد من العوامل المساهمة الأخرى مثل: تجنب الرطوبة الزائدة في منطقة عزل المريض، والحفاظ على النظافة في كل المكان، وضمان توافر المياه النظيفة لاستخدام المريض وإبقاء الأمراض المصاحبة تحت السيطرة.



