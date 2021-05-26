الفيروس بريء.. سكتة دماغية تقتل أول رجل يحصل على لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضجة كبيرة أثارها خبر وفاة أول رجل تلقى لقاح كورونا في العالم خوفا من أن يكون التطعيم السبب، لكن الأطباء أكدوا أن سكتة دماغية وراء وفاته

وأصبح الإنجليزي ويليام بيل شكسبير في ديسمبر الماضي رمزًا للأمل في المملكة المتحدة التي دمرها الفيروس، عندما تلقى لقاح فايزر المضاد لـ"كوفيد-19" باعتباره الرجل الأول الذي يخوض التجربة ويحفز باقي كبار السن.

انطلقت حملة التطعيم في المملكة المتحدة في ديسمبر 2020، وافتتحها من الجانب النسائي المسنة مارجريت كينان، ومن الجانب الذكوري شكسبير الذي تلقى حقنة اللقاح في مستشفى جامعة كوفنتري.



المسن الراحل الذي صنع اسما مميزا وأصبح هوية وطنية هو أب لطفلين وجد لـ4 أطفال، وعمل في شركة Rolls-Royce وكان مستشارًا للرعية، وتوفي الخميس الماضي في كوفنتري.

شكسبير كان مريضًا داخليًا في جناح الضعف في مستشفى جامعة كوفنتري في وقت تلقيحه لأول مرة.

علقت أسرة المسن الإنجليزي على خبر وفاته، قائلة إنه كان "فخورًا جدًا" باحتلاله المرتبة الثانية في قائمة أوائل من غامروا بالحصول على التطعيم خارج التجارب السريرية.



وأضافت عائلة الرجل الذي كان يعيش في براونشيل جرين: " شكسبير كان يبلغ من العمر 81 عامًا عندما أصبح ثاني شخص وأول رجل في المملكة المتحدة يتلقى لقاحًا ضد فيروس كورونا".

قالت أرملته جوي: "كان بيل ممتنًا جدًا لمنحه الفرصة ليصبح من أوائل الأشخاص في العالم الذين يتلقون اللقاح".

وأضافت: "لقد كان شيئًا فخورًا به للغاية. لقد أحب مشاهدة التغطية الإعلامية والفرق الإيجابي الذي كان قادرًا على إحداثه في حياة الكثيرين".

وأكملت: "لقد تحدث كثيرًا إلى الناس حول هذا الموضوع ، وكان دائمًا يشجع الجميع على الحصول على لقاحهم كلما استطاع ذلك."