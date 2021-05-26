بعد شريف الدسوقي.. هل يمكن لمرضى السكري تجنب بتر القدم؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجربة قاسية جسديا ونفسيا يختبرها من يتعرض لبتر القدم أيا كان السبب، وإن كان لمرض السكري اليد العليا غالبا، فهل يمكن تجنب هذا الأمر؟.

قبل يومين خاض الممثل المصري شريف الدسوقي هذه التجربة الأليمة، عندما أجرى له الأطباء جراحة عاجلة لبتر ساقه اليسرى من أسفل الركبة، بعدما أثبتت الأشعة والفحوصات أن الوريد الذي يغذي القدم مات ما يستوجب البتر.

بتر القدم هو عملية جراحية لإزالة جزء من الساق، أو كلها، مع محاولة الأطباء ترك أكبر قدر ممكن من العظام والجلد والأوعية الدموية والأنسجة العصبية السليمة.



بعد البتر قد يشعر المريض بألم في الجزء المتبقي من قدمه، وقد يعتقد أيضا أنه يشعر بألم في مكان القدم، وهذا ما يسمى بـ"الألم الوهمي". فهو شائع وقد يأتي ويختفي لمدة عام أو أكثر.

لماذا يحدث بتر لقدم مريض السكري؟





يعتبر البتر من المضاعفات الرئيسية لمرض السكري، إذ يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى مرض الشريان المحيطي (PAD)، الذي يتسبب في اعتلال الشرايين المحيطية وتضييق الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى ساقي المريض وقدميه.

تدفق الدم القليل إلى الساق قد يتسبب في تلف الأعصاب المعروف باسم "الاعتلال العصبي المحيطي"، ما قد يمنع صاحبه من الشعور بالألم.

وفي هذه الحالة، قد لا يدرك المريض أن لديه جرحا أو قرحا في قدميه ويستمر في الحركة والضغط على المنطقة المصابة ما قد يؤدي إلى نموها وإصابتها بالعدوى.

يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى إبطاء التئام الجروح، وأيضا قد يجعل جسم المريض أقل فعالية في مكافحة العدوى. نتيجة لذلك قد لا يلتئم جرحك ويحدث تلف الأنسجة أو الموت (الغرغرينا)، وقد تنتشر أي عدوى موجودة إلى عظامك.

إذا تعذر وقف العدوى أو كان الضرر غير قابل للإصلاح، فقد يكون البتر ضروريًا، وأكثر عمليات البتر شيوعًا عند مرضى السكري هي أصابع القدم والقدم والساقين.

لطمأنة المرضى وذويهم فإن مرحلة البتر لا يصل لها كثيرون، فمثلا في الولايات المتحدة عام 2010 تعرض 73000 بالغ لعمليات بتر من أصل أكثر من 29 مليون شخص يعاني من السكري.





بعض مرضى السكري أكثر عرضة لخطر بتر القدم من غيرهم، وتشمل العوامل التي تؤدي إلى زيادة الخطر كما أوردها موقع Mayo Clinic ما يلي:

- ارتفاع مستويات السكر في الدم

- التدخين

- تلف الأعصاب في القدمين (اعتلال الأعصاب المحيطية)

- الكالو أو الذرة

- تشوهات القدم

- ضعف الدورة الدموية في الأطراف (مرض الشريان المحيطي)

- تاريخ من قرح القدم

- بتر ماضي

- ضعف الرؤية

- مرض الكلية

- ارتفاع ضغط الدم، فوق 140/80 ملليمتر زئبق (مم زئبق)

كيف يتجنب مريض السكري بتر القدم؟





بالتأكيد حسن إدارة مرض السكري والعناية بالقدمين والجروح يؤدي إلى تقليل عمليات بتر الأطراف السفلية بمقدار النصف، وهذا ما أثبتته التجربة على مدار 20 عامًا مضت.

ووفقا لما نقله موقع healthline، فإن أفضل طريقة لمنع البتر ومضاعفات مرض السكري الحادة الأخرى هي التحكم في نسبة السكر في الدم.

إلى جانب ذلك، هناك عدة طرق لتجنب وصول مريض السكري لمرحلة بتر القدم بما في ذلك:



1- اتباع نظام غذائي صحي يتضمن اللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضروات والألياف والحبوب الكاملة.

2- تجنب العصير المحلى بالسكر والصودا.

3- تقليل التوتر.

4- ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

5- الحفاظ على وزن صحي.

6- فحص مستويات السكر في الدم بانتظام.

7- تناول الأنسولين وأدوية السكري الأخرى حسب توجيهات الطبيب.

8- العناية الجيدة بالقدم قد تمنع حدوث الجروح أو تكون القرح، وهذه بعض نصائح العناية بالقدم:





- قم بفحص قدمك بالكامل يوميًا، وابحث عن الاحمرار والجروح والكدمات والبثور وتغير اللون.

- استخدم مرآة مكبرة لمساعدتك في إلقاء نظرة فاحصة على قدميك.

- إذا كنت غير قادر على فحص قدميك، اطلب من شخص آخر أن يفحصها لك.

- افحص قدميك بانتظام بحثًا عن الإحساس باستخدام ريشة أو أي جسم خفيف آخر.

- تحقق بانتظام لمعرفة ما إذا كانت قدميك يمكن أن تشعر بدرجات حرارة دافئة وباردة.

- ارتدِ جوارب رفيعة ونظيفة وجافة لا تحتوي على أربطة مطاطية.

- حرك أصابع قدميك طوال اليوم وحرك كاحليك بشكل متكرر للحفاظ على تدفق الدم في قدميك.

- ابلغ طبيبك على الفور بأي مشاكل في القدم وأعراض اعتلال الأعصاب مثل التنميل والحرق والوخز.



