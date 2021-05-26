قيود مشددة في البحرين لمكافحة فيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

أعلنت مملكة البحرين إغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين بدءاً من الخميس، في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.



وأكد التلفزيون الرسمي في البحرين، نقلاً عن الفريق الوطني المعني بمكافحة الجائحة أنه سيجري أيضاً إغلاق مراكز التجميل والمنتجعات الصحية ومحال الحلاقة ومنع إقامة المناسبات والمؤتمرات خلال هذه الفترة.

كما تقرر بناء على العرض الذي قدمه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية، تكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة، وتحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين.