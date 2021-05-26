شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الذهاب إلى المستشفى.. 7 خطوات إسعافية لعلاج الحروق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت صحيفة إكسبرس البريطانية مجموعة من الخطوات الإسعافية التي يمكن إجراؤها للمصاب بالحروق قبل الذهاب إلى المستشفى.

وقالت الصحيفة، أن المرء قد يتعرض للحروق التي تلحق الأضرار بالجلد بسبب مصادر الحرارة مثل المكواة أو النيران، ويمكن أن تتضرر طبقات الجلد الثلاث بشكل دائم إذا لم يتم معالجتها بشكل سريع.

ولتجنب أي أضرار دائمة قد تنجم عن الحروق، يجب اتباع الخطوات التالية :

1- قم بإبعاد الشخص المصاب على الفور عن مصدر الحرارة، ثم قم بتبريد الحرق بمياه جارية باردة أو فاترة لمدة 20 دقيقة. لا تستخدم الثلج أو الماء المثلج أو أي كريمات أو مواد دهنية مثل الزبدة.

2- قم بإزالة أي ملابس أو مجوهرات بالقرب من المنطقة المحترقة من الجلد، بما في ذلك حفاضات الأطفال، ولكن لا تقم بإزالة أي شيء عالق على الجلد.

3- تأكد من تدفئة الشخص باستخدام بطانية، واحرص على عدم ملامستها للمنطقة المحترقة.

4- قم بتغطية الحرق بوضع طبقة من الشاش فوقه. يمكن أيضًا استخدام كيس بلاستيكي نظيف للحروق على يدك.

5- استخدم المسكنات مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لعلاج أي ألم.

6- إذا احترق الوجه أو العينان، اتخذ وضعية الجلوس بدلاً من الاستلقاء فهذا يساعد على تقليل التورم.

7- إذا كان حرقًا حمضيًا أو كيميائيًا، فاتصل بالإسعاف، وحاول إزالة المادة الكيميائية وأي ملابس ملوثة بعناية، واشطف المنطقة المصابة باستخدام أكبر قدر ممكن من الماء النظيف.