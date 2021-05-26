219 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 279 شخصاً، وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 53 إصابة و210 حالات شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 184 ألفاً و151 شخصاً، بينهم 10 آلاف و286 حالة نشطة، ووفاة 3115 شخصاً.

وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزاً في كل أنحاء البلاد.



