شكرا لقرائتكم خبر عن آثار متلازمة الالتهاب المتعدد للأطفال المرتبطة بكورونا تختفى خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن معظم الآثار الشديدة لمتلازمة الالتهاب المتعدد لدى الأطفال المرتبطة بفيروس كورونا تزول عادة في غضون 6 أشهر، وذلك وفقًا لدراسة صغيرة أجريت على مرضى في مستشفى واحد في لندن، بحسب ما ذكر موقع شبكة "CNN" الأمريكية .

ونظرت الدراسة التي نُشرت يوم الاثنين في مجلة The Lancet Child & Adolescent Health في نتائج نصف عام لما يقرب من 46 طفلاً عولجوا من متلازمة الالتهاب المتعدد.

وتوصلت الدراسة إلى أنه بعد 6 أشهر من خروج الأطفال من المستشفى، فإن معظم الأطفال في الدراسة يعانون من استمرار الأعراض الشديدة المرتبطة بهذه الحالة مثل مشاكل المعدة والالتهابات وتشوهات القلب والمشاكل العصبية.

واستمرت بعض الأعراض لبعض الأطفال في فترة المتابعة، ستة أطفال ما زالوا يعانون من مشاكل في المعدة اثنان كانا يعانيان من بعض التشوهات في القلب، طفل واحد لا يزال يعاني من بعض الالتهابات المنتظمة، كان ثمانية عشر من الأطفال يعانون من بعض التشوهات العصبية الصغيرة، لكن لا يبدو أنها تؤثر على قدرتهم على القيام بالمهام اليومية.

وجد تقييم لقدرة الأطفال على المشي أن 18 من الأطفال كانوا في واحدة من أدنى النسب المئوية، حيث كان من المفترض أن يتطوروا، ومع ذلك ، قال مؤلفو الدراسة إنه نظرًا لعدم وجود مجموعة مقارنة للأطفال الذين لم يكونوا مرضى في الدراسة، فمن غير الواضح ما إذا كان هذا متعلقًا بمتلازمة الالتهاب المتعدد، وأظهرت بعض الدراسات السابقة أن الوباء تسبب في تأخر نمو بعض الأطفال.

ويعتقد الباحثون أن بعض الأطفال في الدراسة قد لا يزالون بحاجة إلى متابعة لقضايا الصحة النفسية.

وقالت الدراسة: "كانت الصدمة والقلق الأسريين بارزين في مجموعتنا كنتيجة مباشرة لمرض الطفل المصاب والارتباط العائلي بحالة فيروس كورونا".

كما يبدو أن بعض الأطفال يجدون صعوبة في ممارسة الرياضة بسبب الإرهاق المستمر، تم تشجيع الأطباء وأولياء الأمور على الاستمرار في مراقبة الأطفال.

قال المؤلفون إنه نظرًا لأن الدراسة نظرت فقط إلى عدد صغير من الأطفال الذين كانوا في مستشفى واحد ، فسيكون من المهم توسيع نطاق البحث لفهم ما إذا كانت هذه النتائج ستكون هي نفسها لجميع الأطفال الذين لديهم متلازمة الالتهاب المتعدد ، بما في ذلك أولئك الذين لم يحتاجوا إلى دخول المستشفى.

قال المؤلف المشارك للدراسة، الدكتور جوستين بينر، الذي يعمل في قسم الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى جريت أورموند ستريت البريطانية: "نأمل أن تشير هذه النتائج إلى تفاؤل حذر بأن العديد من أشد تأثيرات متلازمة الالتهاب المتعدد يبدو أنها تختفى في غضون ستة أشهر".

وأضاف: "الإرهاق المستمر وصعوبة التمرين وتأثيرات الصحة النفسية التي رأيناها في بعض الأطفال، والتي يمكن أن تتداخل مع الحياة اليومية، يجب مراقبتها عن كثب ويجب أن يستمر المرضى في الحصول على الدعم من قبل فرق طبية مع مجموعة من التخصصات."