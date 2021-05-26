شكرا لقرائتكم خبر عن النوم بكفاءة .. يحافظ على صحتك وجمالك.. اعرف إزاى تجعل نومك صحيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضي الإنسان ثلث حياته في النوم أو في محاولة النوم، وتشير دراسات أمريكية أن معظم البشر يعانون من صعوبة في تنظيم مواعيد نومهم أو قلة ساعات النوم، في حين أن الوقت الذي نقضيه خلال النوم هو عامل أساسي لصحة الذهن ويرفع من نسبة الجمال ونضارة الوجه، ويقول الخبراء إن مشكلة عدم انتظام مواعيد النوم يمكن حلها فقط إذا قمنا بتحديد موعد ثابت ومخصص للذهاب إلى النوم



النوم لفترات مناسبة يزيد جمالك

موقع الـ Brightside قدم تقريرا مصورا لبعض الطرق التي تساعدك في تنظيم مواعيد نومك.

النوم بكفاءة

حدد متى تستيقظ:

لتتمكن من وضع جدول مناسب للنوم، عليك أن تحدد أولا موعد الاستيقاظ، وقد وضحت آخر الأبحاث أنه لا فارق بين أن تستيقظ مبكرا أو في وقت متأخرا، لكن من الضروري أن تعرف إذا كنت تريد أن تستيقظ بنشاط واسترخاء، عليك أن تحدد وقتا ثابتا تستيقظ فيه، وتستمر على هذا الوقت لمدة سبعة أيام متواصلة.

نوم عميق

الوقت الذي تحتاجه للنوم:

من الطبيعي أن تتغير عدد ساعات نومك من فترة لأخرى، في فترة الطفولة عادة ما ينام الطفل 14 ساعة يوميا، وفى سن من 14 إلى 20 نحتاج فقط من 7 إلى 9 ساعات فقط للنوم، حاول أن تحدد عدد الساعات التي تستغرقها عادة في النوم وتستيقظ بعدها في نشاط كامل، وقد يساعدك جسمك على تحديد كم ساعات النوم الذي يناسبك، كما أن النوم الجيد يعمل على نضارة الوجه وصحى الجلد .



نوم عميق

تحديد وقت النوم:

بمجرد أن تقرر متى تستيقظ وكم عدد الساعات التي تحتاجها للنوم، ستتمكن بسهولة من معرفة الوقت المناسب الذي يجب أن تنام فيه، وإذا تم الالتزام دائما بهذا الجدول، ستجد أنك تشعر بالنعاس بشكل تلقائي في الوقت ذاته كل يوم، وستتمكن من الاستيقاظ في الموعد المحدد بسهولة.

الوقت المناسب للنوم:

يعتقد البعض أن الإنسان يحتاج أن ينام في وقت مبكر حتى يحصل على الفائدة الأكبر من النوم، لكن آخر الأبحاث التي أُجريت في جامعة Harvard أثبتت أن هذا الاعتقاد خاطئ، ويقول العلماء إن الشخص الذي عادة ما يكون مستيقظا طوال الليل، لديه القدرة على أن يعمل بشكل جيد خلال النهار طالما أنه يحافظ على مواعيد نومه واستيقاظ ثابتة، فإذا كنت تنام في الثالثة صباحا وتستيقظ في العاشرة، فلا مشكلة في ذلك طالما أنك تلتزم بهذا الموعد كل يوم.

العناية بصحة النوم:

ضرورة الاهتمام بأوقات ما قبل النوم بحيث أن لا تشاهد فيلما مثيرا يجذب انتباهك قبل النوم مباشرة، أو تذهب إلى النوم وأنت تشعر بالجوع، أو أن تنام في مكان مضيء أو به ضوضاء كثيرة... وعليك أيضا أن تتأكد من فعل بعض الأشياء البسيطة قبل أن تنام، مثل إغلاق هاتفك أو جعله على الوضع الصامت، وإغلاق جميع ستائر الغرفة.