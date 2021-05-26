فوائد واستخدامات بذور الشيا

بيروت - نادين محمد -

بذور الشيا هي البذور السوداء الصغيرة من النبات المزهر سالفيا هيسبانيكا من عائلة النعناع. يعتقد الكثير من الناس أن بذور الشيا هي بذور ريحان ولكن كلاهما مختلف. في السنوات الأخيرة ، اكتسبت بذور الشيا شعبية كبيرة بسبب فوائدها الصحية المدهشة.

تعد بذور الشيا من بين أكثر الأطعمة صحية لأنها غنية بالعناصر الغذائية التي تفيد الجسم والدماغ.

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1. توفر بذور الشيا أليافًا غير قابلة للذوبان مما يعني أنها تبقيك ممتلئًا لفترة طويلة وبالتالي تساعد في رحلة إنقاص الوزن.

2. تساعد أيضًا في منع الإمساك لأنها تأخذ قوامًا شبيهًا بالجيل عندما تمتص الماء الذي يزيد البراز ويخفف الإمساك.

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3. أنها توفر الدهون الصحية والبروتين ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا .

4. غني بالمعادن مثل: الكالسيوم والزنك والحديد والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم.

5. عند استخدامها من قبل مرضى السكري من النوع 2 في نظامهم الغذائي يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويساعد في التحكم الجيد في الدهون والجلوكوز. ومن ثم يساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم.



6. تقول بعض الأبحاث أن بذور الشيا تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية أكثر من بذور الكتان . يقلل حمض أوميغا 3 الدهني من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي ويحسن مستويات الكوليسترول في الدم.

7. لديها عمر أطول مقارنة مع بذور الكتان وغنية بالمواد المضادة للاكسدة .



8. معظم الكربوهيدرات الموجودة في بذور الشيا هي ألياف . وهذا يمنحها القدرة على امتصاص 10 إلى 12 مرة من وزنها في الماء. لأنها غنية بالألياف ، تساعد هذه البذور في إنقاص الوزن.

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9. لأن هذه البذور عالية الجودة في البروتين وهي أعلى بكثير من تلك الموجودة في الأطعمة النباتية. البروتين هو أكثر المغذيات الكبيرة الصديقة لإنقاص الوزن والتي يمكن أن تقلل الشهية والرغبة الشديدة.

10. تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبروتين. كل هذه العناصر الغذائية ضرورية لصحة العظام .

11. الأهم من ذلك أنه من السهل إدخالها في النظام الغذائي وكذلك في وصفات التجميل.

القيمة الغذائية لبذور الشيا - لاستخدام ملعقتين كبيرتين:

الألياف - 11 جرام

بروتين - 4 جرام

الدهون - 9 جرام (5 منها أحماض أوميغا 3 الدهنية).

بالإضافة إلى أنها تحتوي على كمية مناسبة من الزنك وفيتامين ب 1 وفيتامين ب 2 وفيتامين ب 2 والبوتاسيوم.

64٪ بوتاسيوم أكثر من الموز

2 مرات من مضادات الأكسدة من العنب البري

41٪ من الألياف اليومية

32٪ من المغنيسيوم الذي تتناوله يوميًا

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3 أضعاف الحديد من السبانخ

أحماض أوميغا 3 الدهنية أكثر من السلمون

5 أضعاف الكالسيوم من الحليب

20٪ بروتين