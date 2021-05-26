"التلقيح لن يُنهي كورونا".. منظمة الصحة توضح حقيقة "النظرة التشاؤمية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً لمدير عام منظمة الصحة العالمية، يقول فيه إن "العالم لن يكون بمأمن مهما كان مستوى التلقيح".

واقتطع التصريح من كامل سياقه، حيث جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، تحذيراته من "أن العالم لن يكون في مأمن من خطر كورونا ومهما كان مستوى التلقيح في أي بلد قبل السيطرة على الفيروس في كل مكان وحتى البلد الأخير".



من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه لا علاقة لها بالتصريح المنسوب لمدير المنظمة والمقتطع من سياقه حول انتهاء فيروس كورونا المستجد.

وطلبت المنظمة من الصحف والمواقع الإلكترونية، تحري الدقة فيما يتم نقله على لسان مديرها العام أو أي من موظفيها أو البيانات التي تقوم بنشرها، نظراً لخطورة تناول هذه المعلومات على غير حقيقتها.





وحذر جيبريسوس في كلمته الافتتاحية لأعمال جمعية الصحة العالمية في دورتها الـ74 الافتراضية، من أن التغيرات التي تحدث على الفيروس والتي تُعرف بالمتحورات قد تعيد المواجهة إلى نقطة الصفر.

وطالب مدير عام منظمة الصحة العالمية، بدعم مبادرة التلقيح المطروحة أمام جمعية الصحة العالمية لتحقيق هدفها بتلقيح ما يصل إلى 10% من سكان العالم بحلول سبتمبر/أيلول المقبل و 30% بحلول نهاية العام.

كما حث الدول على دعم مبادرة الهند وجنوب أفريقيا في منظمة التجارة العالمية التي تدعو إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية من أجل إتاحة تصنيع وإنتاج اللقاحات في أكبر عدد ممكن من البلدان، مؤكداً أن العالم لا يزال في وضع هش أمام كورونا.