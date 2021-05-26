"ثورة العطش" في إيران.. صرخات خوزستان تفاقم "ظمأ" النظام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "ثورة عطش" في خوزستان الإيرانية ترفع منسوب الغضب ببلد بات سكانه ينشدون النجاة في صرخات تفاقم "ظمأ" نظام قمعي.

مدينة "باغ ملك" التابعة لمحافظة خوزستان جنوبي إيران، شهدت اليوم الأربعاء، احتجاجات بسبب انعدام الماء الصالح للشرب.

ووفق ما طالعته ”الخليج 365”، في وسائل إعلام إيرانية، قام أهالي سكان مدينة باغ ملك، بقطع الطريق الرابط بين مدينتي الأحواز عاصمة خوزستان، وإيزه، وهو طريق يربط خوزستان بمحافظة أصفهان، "احتجاجاً على نقص مياه الشرب".

وذكر موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني، أن المحتجين أكدوا أن أفران مدينة باغ ملك "غير قادرة على توفير الخبز لمدة خمسة أيام، بسبب انقطاع المياه"، محذرين من أنه لم يعد بإمكان سكان المدينة شراء صهريج المياه الذي تجاوزت قيمته مليون ريال (ما يعادل نحو 8 دولارات تقريباً)".





ويبلغ سكان محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية نحو 5 ملايين نسمة، بينهم مليونا شخص يعيشون في الأحواز التي تضم مراكز للطاقة والنفط وتشتهر بالزراعة وتربية الماشية.

ويتظاهر بين الحين والآخر عدد من سكان القرى والمناطق الريفية بمحافظة خوزستان للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب، فيما لا تجد طلبات سكان تلك المناطق آذاناً صاغية من قبل المسؤولين الإيرانيين.

وفي وقت سابق، كشف مجتبى يوسفي، عضو البرلمان الإيراني عن مدينة الأحواز، أن هناك 800 قرية في المحافظة لا تحصل على مياه الصالحة للشرب بشكل مستدام.