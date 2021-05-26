أسباب ظهور دوالي الساقين خلال فترة الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مايو 2021 01:34 مساءً -

تتعرض الحامل خلال رحلة حملها إلى الكثير من العوارض الصحية، والتي تتفاوت حدتها من حامل إلى أخرى.. تبعاً لطبيعة جسمها وقدر تأثير الهرمونات عليها، وظهور دوالي الساقين من أشهر الأعراض التي تعاني منها الحوامل، ولدوالي الساقين أسباب، ولها أيضاً طرق للوقاية وأساليب للعلاج.. معنا الدكتور حاتم العوضي، استشاري جراحة الأوعية الدموية بالجامعة، للشرح والتفصيل

حقائق طبية

الدوالي الوريدية مرض تعاني منه نصف الحوامل

الدوالي مشكلة صحية تصيب الأوردة نتيجة قصور في عمل الصمامات الموجودة بداخلها، مايؤدي إلى حدوث تورم وانتفاخ بالأوردة

والدوالي الوريدية مرض تعاني منه نصف الحوامل، ويظهر في صورة تمدد أو تضخم بالأوردة بشكل غير طبيعي بالقرب من سطح الجلد خلال فترة الحمل

وتظهر هذه الأوردة الملتوية باللون الأزرق أو الأرجواني على الساقين بالقرب من الكاحلين والقدمين

ودوالي الساقين لا يشكل أي مخاطر على الصحة الجسدية للحامل، إلا أنها قد تكون مؤلمة، ويصاحبها حكة واحمرار وحرقة في الجلد، مع إحساس بالثقل وتورم القدمين

ويمكن أن تصاب أوردة الجسم المختلفة بالدوالي، لكن نسبة الإصابة بها أكبر في الساقين، ودوالي الساقين من الأمراض المنتشرة، وتصيب حوالي ٤٠٪ من السيدات وخاصة الحوامل

أنواع دوالي الساقين

هناك نوعان من دوالي الساقين

النوع الأول: الدوالي تكون أكبر من ٣ مل، مع وجود ارتجاعات بصمامات الأوردة السطحية الرئيسية، هذا النوع هو الذي يسبب آلام الدوالي، مع تورم الساق، والإحساس بثقل في الساق

وإهمال علاج هذا النوع يؤدي إلي الكثير من المضاعفات مثل جلطات الأوردة، والقرح الوريدية، والحكة، مع تصبغ الجلد باللون البني عند الكاحل

النوع الثاني: هو الشعيرات الدموية، وهي لا تسبب آلاماً أو مضاعفات الدوالي، ولكن تؤدي إلى تشوه مظهر الساق

أسباب ظهور دوالي الساقين أثناء فترة الحمل

زيادة وزن الحامل يسبب ضغطا على الأوردة وتورم للساقين

زيادة الوزن، وخاصة مع التقدم في مراحل الحمل وزيادة حجم الجنين، ما يسبب ضغطًاً على الأوردة ويسبب تورمها

الوزن الزائد قبل الحمل ومع وجود جنين، ما يسبب ثقلاً على الأوردة ، إضافة إلى الوقوف لفترات طويلة

زيادة العمر؛ لأن كِبر سن الحامل يتسبب في ضعف جدران الأوعية الدموية؛ بسبب وجود خلل في البروتينات

كما يسبب الحمل قلة تدفق الدم من الحوض إلى الساقين، ما يسبب ظهور الدوالي

إضافة إلي مرور جسم المرأة الحامل بالعديد من التغيرات الفسيولوجية، التي من شأنها زيادة خطر الإصابة بدوالي الساقين، مثل

1. زيادة حجم الدم

حيثُ تزداد كمية الدم المتدفقة عبر الشرايين والأوردة عن المعتاد في فترة الحمل، بما يتناسب مع تغذية الطفل الذي ينمو، وهذا يشكل ضغطاً كبيراً على الأوردة الدموية في الساقين، مما يؤدي إلى تمدد الأوردة وضعفها

2. زيادة الضغط في البطن وفي منطقة الحوض

مع نمو الطفل وكبر حجم الرحم، يزداد الضغط داخل منطقة الحوض على الوريد الكبير، الذي يحمل الدم إلى القلب من القدمين والساقين، بشكل يعيق تدفق الدم في الأوردة من الساقين نحو القلب

3. التغيرات الهرمونية خلال الحمل

خاصة ارتفاع مستوى هرمون البروجسترون، الذي يلعب دوراً كبيراً في إضعاف جدران الأوردة الدموية، فلا تتمكن من القيام بعملها بشكل جيد

4. انخفاض النشاط البدني وزيادة الوزن

قلة حركة ونشاط الحامل تسبب دوالي الساقين

بشكل عام تقل حركة ونشاط المرأة الحامل، ولأسباب مختلفة خلال فترة الحمل،

ولا ننسى التاريخ العائلي.. دوالي الساقين لها أسباب وراثية؛ حيث إن إصابة أحد أفراد العائلة كالأم أو الجدة خلال الحمل بدوالي الساقين يزيد من فرصة تعرض الحامل لذلك

طرق بسيطة للوقاية من دوالي الساقين

تجنبي الوقوف لفترة طويلة لحماية نفسك من الدوالي

تجنب الوقوف لفترات طويلة دون حركة، والجلوس كلما أمكن، والخلود إلى الراحة بقدر المستطاع

الاستلقاء أو النوم على أحد الجانبين وليس الظهر، للتقليل من تأثير الوزن على الساقين

تغيير أوضاع الجسم في الجلوس باستمرار، ولا يفضل وضع قدم فوق أخرى لوقتٍ طويل

محاولة إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن خلال الحمل؛ لتجنب زيادة الوزن والتعرض للإصابة بالدوالي بسبب هذه الزيادة

تجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، لما تسببه من ضغط على العضلات وعدم انتظام سريان الدماء بالجسم

تناول جرعات صحية من فيتامين "هـ"؛ لما له من تأثير على علاج الدوالي، ويتوافر هذا الفيتامين في الأطعمة، مثل الطماطم والسبانخ واللوز وفاكهة الكيوي

ارتداء ملابس داخلية ضاغطة، وقبل ارتدائها يجب استخدام قطعة قماش والضغط على الدوالي لصرف الدم المحتقن

اختيار جوارب ضيقة.. يمكن احتمالها وارتداؤها طوال النهار، مع إمكانية خلعها ليلاً

النوم على الظهر ورفع الساقين لأعلى لمدة نصف ساعة، مع المحافظة على صحتك خلال فترة الحمل

تناول الأغذية الصحية وممارسة العادات اليومية الصحية؛ من رياضة ونوم صحي عميق، ما يجنب الحامل الكثير من المشكلات التي قد تعاني منها بسبب الحمل

طرق العلاج

في معظم الأحيان تختفي الدوالي بعد الولادة

في معظم الأحيان تختفي دوالي الساقين بعد الولادة، ولكن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام بالنسبة لبعض النساء

1. إجراء الفيناسيل

يعتبر الأحدث في العالم في علاج دوالي الساقين بدون جراحة، وهو قريب من الليزر، ولكن يتم العلاج بالقسطرة وإغلاق الدوالي بواسطة مادة متخصصة من خلال جهاز الفيناسيل

إذا بقيت الدوالي لفترة طويلة بعد الولادة، وسببت الكثير من الانزعاج أثناء الحمل وبعده، فإنه ينصح بمعالجتها قبل التفكير في الحمل التالي

2. علاج دوالي الساقين باستخدام الليزر

الليزر هو شعاع ذو كثافة ضوئية عالية، يستخدم بشكل فعال في علاج دوالي الساقين، ويرجع السبب إلى طاقة الليزر الحرارية التي تتسبب في إغلاق الأوردة الدموية وانكماشها، بحيث يتقلص حجم الوريد ويموت نتيجة فقدان الإمداد الدموي له، ليختفي في النهاية