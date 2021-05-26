شكرا لقرائتكم أول ظهور له.. نقل الفنان شريف دسوقي للمستشفى لمتابعته وفقا لتوجيهات السيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، نقل الفنان شريف دسوقي والذي أجرى جراحة بتر لساقه بسبب مضاعفات مرض السكري من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم نقل الفنان بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًة أنه سيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكري، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأكدت "الصحة" أن الوزيرة تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد اطمأن على الحالة الصحية لشريف دسوقي، ووجه بتوفير الرعاية اللازمة له خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة الممثلين عن الأمر، موجها شكره للرئيس السيسي بعد اتصاله من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لشريف دسوقي.

وأكد أن الرئيس وجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتحمل تكاليف العلاج كاملة، ولذلك أصدرت نقابة الممثلين بيانا وجهت فيه الشكر للشركة المتحدة بعد تحملها لمصاريف العلاج كاملة.

كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن قرار الرئيس السيسي بصرف معاش استثنائي للفنان تقديرا لدوره الفني.

ويعاني الفنان المصري من مرض السكري، وتعرض لجرح غائر في قدمه أثناء تصويره فيلم "وقفة رجالة"، وظل يعالج لـ 8 أشهر حتى لا يتم بتر قدمه، إلا أنه بعد نجاح العلاج في المرة الأولى، اضطر الأطباء إلى بتر القدم بعد مرور أشهر تفاقمت فيها أمور الفنان الصحية.