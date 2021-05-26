شكرا لقرائتكم خبر عن تورم الساقين.. أعراض قد تظهر بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحذر الأطباء من أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا معرضون لخطر الإصابة ببعض الأعراض طويلة الأمد، والتي قد تستمر أحيانًا لبضعة أسابيع أو حتى أشهر، وتعد متلازمة كورونا الطويلة ، أو متلازمة ما بعد كورونا ، كما يطلق عليها ، أحدث ما قد يواجهه الناجون من كوفيد 19، وفقا لتقرير لموقع time now news.

أكثر أعراض كورونا الطويلة شيوعًاالأضرار الكلوية

وفقًا لدراسات الحالة، يمكن أن يؤثر الفيروس التاجي أيضًا على كليتيك ويجعل المرضى يعانون من مشاكل متعلقة بالكلى ، حتى لو لم يكن لديهم أي مشاكل سابقة في الماضي. أولئك الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع يعانون من مشاكل متعلقة بالكلى ، حتى لو لم يكن لديهم أي مشاكل سابقة في الماضي، أولئك الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم يجب أن ينتبهوا بشدة اتباع نظام غذائي جيد مهم لتجنب المخاطر.

ألم أو انتفاخ في الساق

هناك أيضًا تقارير متزايدة عن مرضى يعانون من تكوينات جلطة دموية في الجسم، ألم الساق ، وتورم من جانب واحد، وسرعة ضربات القلب، وضعف الأطراف يجب أن يتم معالجتها على الفور.

سعال مستمر

السعال المستمر هو علامة كلاسيكية لعدوى فيروس كورونا ، وبالنسبة لبعض المرضى ، يمكن أن تستمر نوبات السعال لأسابيع بعد استنفاد الحمل الفيروسي من الجسم، يمكن أن يكون السعال المستمر علامة متبقية على التهاب الجهاز التنفسي العلوي ويمكن التعامل معه باستخدام مثبطات السعال والتركيبات العشبية المهدئة والشاي.

التوعك وآلام المفاصل وآلام العضلات

يمكن أن يكون الشعور بعدم الارتياح والتعب المتكرر والإرهاق من أعراض المعركة بعد أن يحارب الجسم الفيروس ، والذي يمكن أن يكون له أثره، يقول الأطباء أيضًا إن عدوى فيروسية بهذا الحجم يمكن أن تسبب أيضًا أعراضًا طويلة الأمد مثل آلام المفاصل وآلام العضلات والصداع حتى شهرين بعد الاختبار السلبي، قد يعاني المرضى الذين عانوا من نوبة عدوى شديدة أيضًا من حمى منخفضة الدرجة والتهاب قد يستمر لبضعة أسابيع.

مشاكل أو اضطرابات النوم

هناك أيضًا بعض المرضى الذين تعافوا من كورونا والذين يعانون من مشاكل قلة النوم والتوتر، قد تساعد أيضًا ممارسة التأمل أو اليوجا أو العودة ببطء إلى الحياة الطبيعية.

ضعف الذاكرة وضباب الدماغ

تعد المشكلات العصبية والنفسية والمعرفية عامل خطر كبير يمكن أن يؤثر على التعافي بعد كورونا لا يقتصر تأثير عدوى كورونا على الدماغ بعمق فحسب، بل يقول الخبراء أيضًا إنهم يتوقعون ارتفاعًا في مشاكل الصحة العقلية بين المرضى المتعافين قد يكون اضطراب ما بعد الصدمة، خاصة بين مرضى كورونا في المستشفى.

يمكن لمرضى كورونا المتعافين، الذين ربما عانوا من شكل خفيف أو شديد من فيروس كورونا، أن يواجهوا أيضًا وقتًا مزعجًا في التركيز أو تنفيذ المهام اليومية ، وتجربة أخطاء في الإدراك ، وضباب في الدماغ ، وضعف في الذاكرة بعد أسابيع من الاختبار السلبي هذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعل المرضى بحاجة إلى قضاء وقتهم في العودة إلى المهام العادية والروتينية.

بصرف النظر عن هذه الأعراض الخفيفة إلى المعتدلة، هناك أيضًا بعض الأعراض الأكثر إثارة للقلق في الطبيعة وتتطلب عناية طبية:

ضيق التنفس المفاجئ عند الراحة

يمكن أن تكون المعاناة من ارتفاع مفاجئ في ضيق التنفس، حتى أثناء الراحة، علامة على الانسداد الرئوي الذي يمكن أن يكون نتيجة لجلطات دموية تكونت بسبب انتشار الفيروس في الجسم قد يكون من الممكن أيضًا الخفقان والدوخة والتغيرات في معدل ضربات القلب.

مع ارتفاع حالات إصابة الرئة ، قد يستمر أيضًا العديد من المرضى الذين يعانون من كورونا المعتدلة إلى الشديدة في مواجهة بعض مضاعفات الجهاز التنفسي، بما في ذلك الدوار ، وتقلب مستويات الأكسجين ، ويتطلبون دعمًا طويلًا للأكسجين، تمارين الجهاز التنفسي ، اليوجا قد توفر أيضًا راحة.

ألم الصدر الذي قد يكون عرضًا لصحة القلب المقلقة أو احتشاء عضلة القلب هو أيضًا من الأعراض التي يجب النظر فيها.