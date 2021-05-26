افضل شاي لتخسيس البطن

بيروت - نادين محمد - أظهرت دراسات عدة وجود أنواع من الشاي لها القدرة على التخسيس وإنقاص الوزن، من خلال تفتيت الدهون المتراكمة في الجسم، بينها منطقة البطن التي توصف بالمنطقة الأكثر عناداً في إذابة الدهون فيها.

أنواع الشاي لتخسيس البطن وغيره من مناطق الجسم كثيرة ومتنوعة، بعضها يتوفر في المنطقة، في حين البعض الآخر يصعب إيجاده، سنذكر منها الأفضل على أن يكتفى بها أو بالمختار منها، بل لا بد أن يرافقه اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ليؤتي بالنتيجة المرجوة.

أفضل أنواع الشاي لتخسيس البطن

الشاي الأبيض لتخسيس البطن



بينت إحدى الدراسات نشرتها دورية التغذية والتمثيل الغذائي أن للشاي الأبيض القدرة تفتيت الدهون المخزنة في الجسم ومنع تكون خلايا دهنية جديدة، وذلك لغناه بأحد أنواع مضادات الأكسدة ويعرف بمصطلح ECGC الذي يساعد أيضاً على تسريع قدرة الكبد على تحويل الدهون إلى طاقة.

ينصح بتناول كوبين من الشاي الأبيض طوال اليوم.

الشاي الأخضر لتخسيس البطن



يحتوي على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على حرق الدهون في البطن، كما له القدرة على كبح الشهية وتسريع عملية الأيض، لذا ينصح باحتساء كوب من الشاي الأخضر على معدة فارغة أو أكثر على مدار اليوم.

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شاي البرباريس لتخسيس البطن



برباريس Barberries يساعد على تفتيت الدهون العنيدة، لاحتوائه على مادة تعرف بربارين، وهي مادة كيميائية طبيعية موجودة في الجذع، والفواكه، تمنع اكتساب الوزن الزائد.

شاي Pu-erh لتخسيس البطن



Pu-erh ، هو شاي صيني مختمر ومعتق، يصنع من نبات الشاي الأخضر والأسود. شاي غني بمضادات الأكسدة وبمادة البوليفينول Polyphenol. وبحسب الدراسات العلمية، شاي Pu-erh يعمل على انكماش الخلايا الدهنية، لذا ينصح بتناول كوبين منه في الصباح قبل أو أثناء تناول وجبة الفطور.

شاي المريمية لتخسيس البطن



تحتوي أوراق المريمية على مادة البوليفينول القوية وفلافونيد flavonoids التي تمنع تكون خلايا دهون جديدة بنسبة تصل إلى 22 %. يمكن تناول شاي الميرمية ساخناً أو وضعه في البراد طوال اليوم، كالشاي البارد. يضاف 15 غراماً من أوراق الميرمية الطازج أو المجفف لكل ليتر من الماء المغلي. يترك حتى يختمر الشاي لمدة 3 دقائق، ثم يتم تناوله.

شاي الأولونج لتخسيس البطن



هو شاي صيني تقليدي يشبه الشاي الأخضر، يساعد على تخسيس الجسم، وإذابة ادهون في منطقة البطن، لاحتوائه على مادة البوليفينول التي تعمل على تنشيط إنزيمات محددة في الجسم.

ينصح بشرب 4 أكواب من شاي الأولونج الساخن يومياً. لتحقيق أقصى فائدة.

شاي التوت لتخسيس البطن



بينت بعض الدراسات أن شاي التوت غني ببعض أنواع مضادات الأكسدة التي تعمل على كبح الشهية والتخفيف من نسبة انتفاخ البطن، ليس هذا فحسب، بل يوازن نسبة السكر في الدم.

ينصح بتناول كوب منه قبل الوجبات الرئيسية.



يربا ماتي لتخسيس البطن



شاي اليربا ماتي يسرع من عملية التمثيل الغذائي، يكبح الشهية، ويقلل من نسبة الدهون المتراكمة في الجسم، من بينها دهون البطن.

ينصح بتناول كوب من شاي اليربا ماتي على الريق.



شاي النعناع لتخسيس البطن



تناول شاي النعناع بانتظام يعمل على تحويل الدهون إلى طاقة بدلاً من تراكمها حول البطن، كما يكبح الشهية، يقلل من الحموضة ويمنع تكوين الغازات داخل المعدة، ما يمنع انتفاخ البطن.

شاي الزنجبيل لتخسيس البطن



يساعد شاي الزنجبيل على رفع معدل حرق السعرات الحرارية ونسبة عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ما يساعد في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، بما فيها دهون البطن، كما يمنح شاي الزنجبيل شعوراً بالامتلاء لاحتوائه على كميات من الألياف الغذائية.

شاي الشمر لتخسيس البطن



يعتبر الشمر من النباتات الملينو للمعدة، يعالج انتفاخ البطن والإمساك. إلى ذلك، يحتوي الشمر على مركب الميلاتونين Melatonin الذي يعمل على حرق الدهون، من خلال قدرته على تسريع عملية الأيض لغناه بالألياف، وهذا يساعد على كبح الشهية، وبالتالي تخفيف الرغبة في تناول كميات مضاعفة من الطعام.

الشاي الأسود لتخسيس البطن



الشاي الأسود، بدوره يحتوي على مركبات الفلافونويد، ما يساعد على التخسيس وحرق دهون البطن، هذا إضافة إلى احتوائه على الكافيين بنسب عالية، ما يساهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي. الشاي الأسود أيضاً له تأثير مهدىء، ما يخفف من نسبة الكورتيزول الهرمون الذي يعرف بهرمون التوتر الذي يقوم بتخزين الدهون في البطن .