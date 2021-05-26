شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167.86 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و626768.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 590651 33306616

الهند 307231 26948874

البرازيل 449858 16120756

فرنسا 108596 5917397

تركيا 46446 5194010

روسيا 269666 5017795

المملكة المتحدة 127724 4464900

إيطاليا 125335 4194672

ألمانيا 87425 3652348

إسبانيا 79620 3636453.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16214 1172042

34 - الأردن 9384 731436

39 - الإمارات 1654 557619

40 - لبنان 7684 538668

43- المغرب 9126 517113

44 - السعودية 7264 442071.