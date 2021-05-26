«اشرب قهوتك بس لا تكثر».. «الصحة» تحذر من زيادة جرعة الكافيين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت وزارة الصحة، من المخاطر الصحية لزيادة جرعة الكافيين على صحة المتلقي، مؤكدة على تسببها العديد من الأمراض والأعراض المقلقة.
وقال حساب “عش بصحة” التابع للوزارة على تويتر: “قد تسبب زيادة جرعة الكافيين ألم الصدر والصداع وصعوبة التنفس..اشرب قهوتك بس لا تكثر”.
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