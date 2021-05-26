شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الفواكه.. "كبسولة" الصحة لتعزيز مناعتك والحفاظ على نضارة بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول طبق سلطة الفواكهة يوميا يمنحك العديد من الفوائد على صحتك، بجانب أنها من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الناس لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، وتعود بالنفع على صحتك والوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة بشرتك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Dr health benefit، فمن أبرز فوائد تناول سلطة الفواكة على صحتك ما يلى: 1.الحفاظ على صحة البشرة:

لأنها غنية بالفيتامينات اللازمة لتغذية البشرة، أحدها فيتامين سي، والمتواجد في البرتقال والأناناس وكل منهما تحتوي على فيتامينات A و E لإنعاش البشرة وجعلها أكثر إشراقًا.

2. تلبى احتياجات الجسم المعدنية

يحتاج الجسم إلى كمية كافية من المعادن للبقاء بصحة جيدة، غالبًا ما يتم استهلاك سلطات الفاكهة لتلبية احتياجات الجسم من المعادن من خلال كل قطعة من الفاكهة، مثل البطيخ الذى يحتوي على الكثير من الماء، وهي مفيدة لصحة الجسم، والحفاظ على صحة العظام.

3. فقدان الوزن

فإن الفائدة الأكثر شيوعًا لسلطة الفاكهة هي أنها يمكن أن تفقد الوزن أو تساعد في نظامك الغذائي، نظرًا لأنه لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، لذا يمكنك تناول سلطة الفاكهة لتحل محل وجبة ثقيلة.

4. تحسين الهضم

بعض الفواكه في السلطة تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تسهم في تحسين الجهاز الهضمى وتمنع امتصاص الدهون.

5.الوقاية من السرطان

الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة في السلطات مثل التفاح والفراولة والتوت والكمثرى تعمل على الوقاية من السرطان، وقتل الخلايا السرطانية ومنع تكاثرها.

6. مقاومة الشيخوخة:

تحتوى على فيتامين E ومضادات الأكسدة والتي تمحنك النضارة وتحارب علامات تقدم العمر التي تظهر على الوجه.

7.تقليل الدهون الضارة وزيادة الدهون الجيدة

تساعد مكونات سلطة الفواكهة على امتصاص العناصر الغذائية في الخضروات والفواكه الأخرى وتساعد على توفير فيتامين هـ للجسم، ومنع ارتفاع ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

8. تعزيز الجهاز المناعى

الفواكه والخضروات المجهزة في السلطة غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي تعمل على درء جميع الجذور الحرة ويمكنه إصلاح نظام المناعة لديك في حالة تلفه.

9.زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء

تحتوي سلطات الفاكهة على العديد من المكونات التي يشملها الحديد أيضًا، التي تدعم مرضى فقر الدم، حيث تساعد المعادن والفيتامينات المذكورة سابقًا في تحفيز تكوين خلايا الدم الحمراء مع الحفاظ على الدورة الدموية الصحية.

10. الترطيب

تحتوى سلطة الفواكه على العديد من المعادن والماء والفيتامينات التي تمنحك الترطيب

داخل الجسم وبالتالي تحميك من الأمراض.