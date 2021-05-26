شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد الزنك فى تعزيز مناعة الجسم ضد كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المناعة يمكنها محاربة الخلايا الغريبة لحمايتنا من الحساسية والأمراض المختلفة، مع استمرار جائحة كورونا، يتم التأكيد مرارًا وتكرارًا على تعزيز المناعة من خلال الأنظمة الغذائية أو المكملات الغذائية، ويعد الزنك عنصرًا غذائيًا آ أساسيا لأنظمة المناعة لدينا.

ووفقا لموقع " NDTV Food"يرتبط الزنك بالعديد من الوظائف البيولوجية في جسم الإنسان ويشارك في عمليات خلوية متعددة، ويعد الزنك عنصرًا حيويًا لأكثر من 300 إنزيم في الجسم ، ويلعب دورًا رئيسيًا في تخليق البروتين والتئام الجروح وتخليق الحمض النووي وانقسام الخلايا. كما أنه مطلوب أيضًا من أجل حاسة التذوق والشم المناسبة. إلى جانب ذلك ، يشكل الزنك مكونًا رئيسيًا في WBC الذي يحارب العدوى.

ومن المفارقات أنه على الرغم من كونه عنصرًا غذائيًا أساسيًا، إلا أن جسم الإنسان لا يمكنه إنتاج أو تخزين الزنك بمفرده، لذلك ، يجب تكميله من خلال النظام الغذائي. للإضافة إلى ذلك.

يقلل نقص الزنك الاستجابات المناعية الفطرية والتكيفية. يتضح نقص الزنك من خلال الإجهاد التأكسدي ، وزيادة عملية الالتهاب، بالإضافة إلى موت الخلايا المبكر على المستويات الخلوية وشبه الخلوية.

الأطعمة الغنية بالزنك:

تعتبر الأطعمة التي تعتمد على الحيوانات أفضل مصدر للزنك - يتصدر المحار قائمة اللحوم والدواجن التي توفر معظم الزنك .

الأطعمة ذات الأصل النباتي منخفضة بشكل عام في محتوى الزنك مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة ، الحبوب ، البقوليات ، إلخ ، تربط الزنك وتمنع امتصاصه، قد يستفيد النباتيون من استخدام بعض طرق تحضير الطعام التي تزيد من التوافر البيولوجي للزنك - على سبيل المثال ، نقع الفاصوليا والحبوب والبذور في الماء لعدة ساعات قبل الطهي ؛ يعتبر تحميص الأطعمة أو تخميرها مفيدًا أيضًا.

وتشمل الأطعمة النباتية التي تحتوي على كمية كبيرة من الزنك المكسرات ، مثل الجوز واللوز والكاجو والبذور ، وكذلك عباد الشمس واليقطين وبذور البطيخ. الحليب ومنتجات الألبان؛ الحبوب الكاملة والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول.

وتعتبر الفواكه والخضراوات الطازجة بشكل عام مصدر فقير للزنك، ومع ذلك ، فإن الفواكه والخضراوات التي تحتوي على مصدر أفضل نسبياً للزنك تشمل الأفوكادو والرمان والجوافة والفطر والسبانخ والبروكلي على التوالي.

يعد الزنك ، من خلال نظام غذائي متوازن ومكملات غذائية ، هو المفتاح لتعزيز المناعة لمحاربة كورونا.