أسباب الصداع النصفي عند المراهقين وطرق علاجه  



بيروت - نادين محمد - الصداع النصفي ليس مجرد صداع، فهو حالة عصبية معقدة ، وعلى الأرجح تغيير في النشاط العصبي لعضلات الدماغ هو السبب الرئيسي. ينتج عن هذا مجموعة من الأعراض غير المريحة التي يمكن أن تجعل الشخص غير قادر على التعامل بشكل طبيعي.



غالبًا ما يكون ألم الصداع النصفي غير محتمل ويستمر ما بين أربع إلى 72 ساعة. في بعض الأحيان يمكن أن تستمر لفترة أطول. يمكن للأطفال الذين يبلغون من العمر خمس سنوات أو أقل أن يصابوا أيضًا بالصداع النصفي ، لكن هذا يستمر لمدة أقصر. إنه مرض عرضي. يمكن أن تحدث نوبة الصداع النصفي مرة واحدة في الأسبوع أو الشهر أو حتى السنة في بعض الحالات ، حيث يختلف ذلك من فرد لآخر.

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قد يعاني بعض المراهقين من صداع كل يوم بسبب توتر العضلات. ومع ذلك ، هذا لا يرتبط بالضرورة بالصداع النصفي.

5 أسباب للصداع النصفي عند المراهقين

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يتطور الصداع النصفي عادة في سن مبكرة ويستمر لسنوات. يعاني بعض الأشخاص من الصداع النصفي مدى الحياة. إذن ما الذي يمكن أن يسبب الصداع النصفي عند المراهقين؟

للأسف ، لا يستطيع الأطباء تحديد الأسباب الدقيقة. ومع ذلك ، تشير بعض النظريات إلى كيفية حدوث الصداع النصفي.

1- التفسيرات الحديثة لأسباب الصداع النصفي تشمل التغيرات الكيميائية في الدماغ بسبب فرط استثارة خلايا الدماغ. يؤثر هذا على حواس الفرد وإدراكه ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مرحلة الهالة من الصداع النصفي.

2- النظرية الثانية هي أن النشاط غير الطبيعي لخلايا الدماغ يسبب صداعًا يستمر لساعات. يقول بعض الباحثين أن مسببات الصداع النصفي تؤدي إلى نشاط غير طبيعي لخلايا الدماغ. مما يؤدي إلى منع الخلايا العصبية من التواصل مع بعضها البعض لفترة.



3- الصداع النصفي أكثر شيوعًا عند الفتيات المراهقات منه عند الأولاد. يمكن أن يسبب هرمون الاستروجين ، وهو الهرمون الأنثوي عند النساء ، الصداع. مع زيادة مستويات هذه الهرمونات خلال فترة البلوغ ، فإنها تؤدي إلى صداع طويل الأمد. ومن هنا جاءت النظرية القائلة بأن الصداع النصفي عند المراهقين يمكن أن يحدث بسبب سن البلوغ.

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4- يمكن أن يكون الصداع النصفي وراثيًا أيضًا. إذا كان أحد الوالدين على الأقل يعاني من الصداع النصفي ، فإن الطفل لديه فرصة 50٪ للإصابة به.

5- إذا كان ابنك المراهق يعاني من الصداع النصفي ، فمن الأفضل تجنب المحفزات التالية قدر الإمكان، ضوضاء عالية ، أضواء ساطعة ، روائح قوية، قلة، النوم,، الإجهاد

6- يصاب بعض الأشخاص أيضًا بنوبة الصداع النصفي إذا تناولوا الشوكولاتة أو قشر التفاح أو الموز أو الشاي الأسود.



تختلف مسببات الصداع النصفي من شخص لآخر. لمعرفة ما الذي يسبب الصداع النصفي بالضبط في ابنك المراهق ، احتفظي بمفكرة تدون فيها التكرار والتاريخ

والوقت والأحداث التي سبقت الصداع.

علاج الصداع النصفي للمراهقين

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لا يوجد علاج معروف للصداع النصفي. الطريقة الوحيدة للتعامل مع الصداع النصفي هي التحكم فيه عن طريق تخفيف الأعراض. قد يصف الأطباء:

-أدوية تخفيف الآلام مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين للتخفيف من الصداع الخفيف. للآلام المتوسطة ، قد يوصى باستخدام الأدوية المركبة مثل الإكسيدرين. ومع ذلك ، فهذه الأدوية لا تحتاج إلى وصفة طبية ويجب استخدامها بأقل قدر ممكن.

-الأدوية المضادة للغثيان التي تساعد على تخفيف الأعراض.

أدوية التريبتان ، التي تسد مسارات الألم في الدماغ عن طريق تضييق الأوعية الدموية. ليست كل أدوية التريبتان معتمدة للأطفال ، لذا توخي الحذر قبل إعطائها للأطفال.

- بعد إدارة النوبة الحادة ، إذا كان الطفل يعاني من نوبات الصداع النصفي المتكررة ، يمكن للطبيب أيضًا إعطاء الأدوية الوقائية.