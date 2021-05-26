طريقة 12-5-30 الرائجة في تيك توك لخسارة الوزن 

بيروت - نادين محمد - تساعد طريقة 12-5-30 من تيك توك على تخسيس الوزن. وهي طريقة ابتكرتها المؤثرة الاميركية على التطبيق لورن جيرالدو. وقد اتبعها العديد من المشاهير والمؤثرين والنجوم. وتقوم على المشي لكن بطريقة محددة ومع اتباع قاعدة معينة من اجل تحقيق الهدف. اذاً تعرفي على طريقة 12-5-30 الرائجة على تيك توك لخسارة الوزن.

طريقة للتخسيس على التيك توك



تقوم طريقة 12-5-30 الرائجة بين الناشطين على تيك توك والتي تهدف الى خسارة الوزن على ممارسة تمرين المشي على الآلة المخصصة لذلك. اما القاعدة التي يجب اتباعها فهي أن يتم المشي بسرعة 5 كلم في الساعة مع رفع القاعدة بنسبة 12% لمدة 30 دقيقة يومياً.

ومن المهم أن يتم القيام بالتمرين بهذه الطريقة لمدة 5 ايام اسبوعياً وذلك بالتزامن مع تطبيق برنامج رياضي يهدف الى تمتين العضلات وشدها وتقويتها. والنتيجة هي ان يحرق الجسم الكثير من الدهون التي تتجمع في مناطق مختلفة منه وان يستهلك عدداً مهماً من السعرات الحرارية التي يتم اكتسابها خلال كل من الوجبات الاساسية اليومية.

ومن الضروري الانتباه الى ضرورة بدء كل جلسة تمرين ببعض الحركات التي تساعد على التحمية لمدة لا تقل عن 5 دقائق. ويجب ان تنتهي التمارين بحركات تساعد العضلات على الاسترخاء وتمنع الشد والمعاناة من اي اصابات.

اذاً من الممكن تطبيق هذه الطريقة بسهولة وسرعة، علماً انها فعالة جداً ويمكن ان تساهم في حرق الدهون ونحت الجسم واعادة الرشاقة في مدة قصيرة جداً. وبالتزامن مع هذا التمرين من الممكن تطبيق طريقة رجيم 5-10.

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الى جانب اتباع طريقة 12-5-30 لخسارة الوزن من المهم ايضاً ان يتم اعتماد برنامج رجيم 5-10 الذي يساعد على خسارة 10 كيلوغرامات في 5 اسابيع. ومن الضروري في هذه الحالة ممارسة التمرين في الصباح قبل الفطور. وهذا هو البرنامج المثالي الذي يمكن اعتماده.



الاثنين



الفطور. كوب قهوة من دون سكر، بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. طبق من السلطة مع الفطر والطماطم والخس والشمندر والبقدونس، صلصة خفيفة.

العشاء. طبق صغير من الدجاج المشوي من دون الجلد، كوب من شوربة الهليون المصنوعة من دون دسم، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم.

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الثلثاء



الفطور. كوب من القهوة من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء منزوعة الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي، طبق من الطماطم المشوية، طبق من السلطة الخضراء.

العشاء. قطعة من فيليه السمك متوسطة الحجم، طبق من الفطر اليوناني المشوي، قطعة من الشوكولا السوداء.

الاربعاء



الفطور. كوب من القهوة من دون سكر، بيضتان مسلوقتان من دون ملح.

الغداء. بوريه بروكولي، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون الجلد.

العشاء. طبق من سلطة اسيوية تحتوي على بذور الصويا والجمبري والكزبرة، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى والخالي من الدسم.

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الخميس



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم.

الغداء. طبق من العجة مع المرتديلا والجبنة 5% دسم، طبق من السلطة المشكلة.

العشاء. طبق من شوربة خضار مشكلة، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من الخضار المشوية.

الجمعة



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر ، بيضتان مسلوقتان من دون ملح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي مع القليل من الكمون، طبق من اللوبياء المطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم.

العشاء. طبق من الخضار المطهوة على البخار بالكاري، قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي، بروكولي مطهو على البخار.

السبت



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي منزوع الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، سوفليه كوسى، طبق من السلطة المشكلة.

العشاء. كوب من سلطة الخيار واللبن، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي منزوع الجلد، سبانخ مطهو على البخار.

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الاحد



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعة صغيرة من لحم الحبش الخفيف.

الغداء. طبق من سلطة مع الجمبري وصلصة خفيفة، كوب من الشوربة المصنوعة من دون دسم.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، طبق من الخضار المطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المسلوق من دون ملح، كوب من عصير البرتقال. وهكذا يمكن هذا الرجيم ان يكمل طريقة 12-5-30 الرائجة على تيك توك لخسارة الوزن.





