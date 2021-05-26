هل يمكننا استبعاد السكر تماماً من النظام الغذائي.. فما الحل؟

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

كشفت خبيرة التغذية الروسية، إيلينا سولوماتينا، عن الخطر الذي يهدد جسم الإنسان إذا ما قرَّر استبعاد السكر تماماً من النظام الغذائي.



وقالت إيلينا، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك" الإخباري عن قناة "موسكو 24"، إنه لا يمكن لجسم الإنسان أن يعيش بدون السكر، موضحةً أن أدمغتنا تعمل بشكل حصري بمساعدة الغلوكوز.

وأضافت: "نحن لا نعيش بدون سكر، إنها مسألة أخرى أن كمية زائدة منه تدخل أجسامنا"، مشيرةً إلى أنه في الوقت نفسه لا ينفق الكثير منا الطاقة الكافية لحرقه بسرعة.

وتابعت أنه من حيث المبدأ يمكن إضافة القليل من السكر إلى النظام الغذائي، لافتةً إلى أنه عند حرق هذه الطاقة، فإن إضافة السكر ليست مخيفة للغاية، ولا يمكن الاستغناء عنها.

وذكرت أن جسم الإنسان يستخرج مستخلص الغلوكوز من نفسه عندما يبدأ الجوع، ولذا لا يموت الشخص على الفور، مؤكدةً أن احتياطيات السكر في هذه الحالة تنفد من الكبد والعضلات، ثم يبدأ البروتين والدهون في التحلل.

وحذرت من الاستهلاك المفرط للسكر، مشددةً على ضرورة إتاحة الوقت للجسم للاستفادة منه، لئلا يؤدي عدم ذلك إلى تدمير الأوعية الدموية.