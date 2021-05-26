العالم على موعد اليوم الأربعاء مع خسوف كلي للقمر

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

أفادت مراكز الأرصاد الجوية بأن العالم سيشهد، اليوم، ظاهرة فلكية لم تحدث منذ عامين، عبر أول خسوف كامل للقمر يتزامن مع اكتماله.



وبحسب موقع «روسيا اليوم»، سيتمكن سكان المناطق المطلة على المحيط الهادئ وسكان الشطر الغربي من أمريكا الشمالية وأقصى جنوب أمريكا اللاتينية وشرقي آسيا، من مشاهدة القمر (الدامي) مكتملاً .

ومن المرجح أن يستمر الخسوف الكلي قرابة 15 دقيقة، مع مرور الأرض مباشرة بين القمر والشمس، وأشارت مراكز الأرصاد الجوية إلى أن «الظاهرة ستستمر 5 ساعات، حيث يغطي ظل الأرض وجه القمر قبل أن يبدأ في الانحسار».

ويأتي اللون الأحمر المائل للبرتقالي نتيجة شروق الشمس وغروبها في الغلاف الجوي للأرض على سطح القمر في حالة الخسوف.

من جهته، قال نوا بيترو من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، إن «هاواي ستستمتع بأفضل موقع لمتابعة للحدث الفلكي، تليها كاليفورنيا ومنطقة شمال غرب المحيط الهادئ، كما أن نيوزيلندا وأستراليا ستحظيان أيضاً بفرصة متابعة رائعة».

أضاف بيترو: «المسبار الذي أطلق عام 2009، ومستمر في الدوران حول القمر ولمدة 12 عاماً، سيقوم بقياس التغيرات في درجات الحرارة على سطح القمر خلال فترة الخسوف».