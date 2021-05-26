شكرا لقرائتكم لا يسبب الإدمان.. مخدر بلعاب البشر أقوى من المورفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توصل علماء من معهد باستور الفرنسي لوجود مخدر في لعاب الإنسان يفوق مادة "المورفين" من حيث الفعالية ولا يسبب الإدمان. وفق ما نشر موقع ToDay News Ufa.

وحسب الموقع، فإن أحد مكونات اللعاب هو مسكن قوي للآلام وأن تأثيره قوي لدرجة أنه يتجاوز المورفين.

ويطلق على المادة المكتشفة اسم "opiorphin" وتنتمي لمجموعة المواد الأفيونية الطبيعية، ومن حيث خصائصها فهي تتفوق بست مرات على المورفين ونظائره، كما أنها ليست مسببة للإدمان على عكس نظائرها الصناعية.

كما أفاد العلماء بأنه تم اختبار تأثير المخدر على فئران المختبر وستكون التجارب السريرية على متطوعين في المراحل المقبلة.

يذكر أن "الأبيورفين" يمنع تدمير الإنكيفالين الذي يتفاعل مع المستقبلات الأفيونية في الجهاز العصبي المركزي ويسبب تأثيرا شبيها بالمورفين. ومع ذلك من الممكن أن يلعب الأبيورفين دورا ليس كمسكن ولكن كجزء من العملية العامة لتسكين الآلام.