شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب الكركم دليلك للوقاية من السرطان والتخلص من الدهون الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركم من الأعشاب السحرية التي تملك فوائد لاتعد ولا تحصى، فهو مركب فعال يثبط نمو الفطريات والفيروسات والبكتيريا، لأنه يحتوي على مركبات مختلفة مثل الكركمين والزيوت الأساسية.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits، فالكركم مشروب لإنقاص الوزن والتغلب على الالتهابات كما انه ينصح به كمضاد للاكتئاب من أجل تحسين المزاج.

وفيما يلى أبرز فوائد الكركم على صحتك:1. إنقاص الوزن

أثبتت العديد من الأبحاث بالفعل فوائد الكركم لإنقاص الوزن، لأنه يحتوي على مستخلص الإيثانول و مادة الكركمين، التى تسهم فى مقاومة الدهون خاصة بالبطن وتحت الجلد، ويمكن تناوله كمشروب دافئ لإذابة الدهون.

2.ازالة السموم من الجسم

يحتوى على 25 مركبًا من الزيوت العطرية، والكركمين هو أحد مكونات المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الكركم. بسبب لونه ، لذا يسهم فى طرد السموم من جسمك وتحسين وظائف الكبد والكلى.

3. علاج عسر الطمث

كما تم إثبات فوائد الكركم لعسر الطمث لأنه يحتوي على كل من الكركمين والأنثوسيانين، وكل منهما يتم استخدامه كمسكنات وخافض للحرارة ومضاد للالتهابات، ومهدئ للألم أثناء الحيض.

4. منع السرطان والأورام

يحدث السرطان بسبب وجود الخلايا الطافرة التي تسببها الجذور الحرة والسموم التي تدخل الجسم، ويعمل الكركم على تحييد الجذور الحرة والسموم لأنه غني بالكركمين كمضاد للأكسدة، التى تمنع وتثبط نمو الخلايا السرطانية فى الجسم.

5.تحسين البشرة وعلاج حب الشباب

يحتوي الكركم على نسبة عالية جدًا من فيتامين سي ، ولهذا السبب كثيرًا ما يستخدم هذا النبات لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض بالطرق التقليدية ، مثل علاج الحصبة والحساسية ، ويحتوى أيضًا على عنصر مطهر مناسب للوقاية من التهاب حب الشباب والجروح، وكذلك علاج الطفح الجلدي والحكة، وعلاج تلف الجلد المحروق بسبب التعرض لأشعة الشمس.