شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدى.. منها التوت والثوم والبطاطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي تصيب النساء في جميع أنحاء العالم، الفحوصات الطبية المنتظمة والتعرف المبكر هما الطريقة الوحيدة لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض، بجانب اتباع أسلوب حياة صحي ونظام غذائي صحى، وهناك أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والألياف لتنظيم هرمون الأستروجين وتمنع تكوين الخلايا السرطانية، وفقًا للتقرير لمنشور بموقع "تايمز أوف أنديا".

- فيما يلى.. 6 أطعمة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي:

1- الجوز (عين الجمل)

الجوز مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة التي تساعد على تنظيم مستويات هرمون الأستروجين وإبطاء نمو خلايا سرطان الثدي، من المعروف أن الجوز يساعد في مكافحة الالتهابات وهو مفيد في حد ذاته لتجنب أمراض القلب ومجموعة من الحالات المزمنة الأخرى، ولكنه يرتبط بشكل خاص لمكافحة تكوين الخلايا السرطانية.

2- التوت البرى

تشير الأبحاث إلى أن التوت البري يمكن أن يقلل من نمو أورام سرطان الثدي عن طريق تدمير تلك الخلايا السرطانية المسببة له، حيث إن التوت البري مضاد قوى للأكسدة ومليء بالعناصر الغذائية ويمكن تناوله كفاكهة أو إضافته للعصائر أو دقيق الشوفان أو الزبادي.

3- البطاطا الحلوة

يمكن أن تمنع البطاطا الحلوة تنظيم نمو الخلايا والدفاع عنها وإصلاحها، حيث أظهرت الدراسات أن النساء اللواتي يأكلن البطاطا الحلوة بشكل منتظم أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 17٪.

4- بذور الكتان

تتمتع بذور الكتان بالعديد من الفوائد الصحية المذهلة بما في ذلك خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، بذور الكتان هي أغنى مصدر للقشور وهو نوع من مضادات الأكسدة ولديها القدرة على الحد من نمو الورم لدى مرضى سرطان الثدي، يمكن إضافة بذور الكتان إلى العصائر أو الزبادي أو خلطها مع دقيق الشوفان.

5- الثوم

يتمتع الثوم بخصائصه المقاومة لنمو الخلايا السرطانية، لاحتوائه على مركب الأليسين الذي ثبت أنه يمنع انقسام الخلايا السرطانية، حيث يقال إنه يقلل من سرطان الرئة والمعدة والبروستات ربما بسبب الفلافونول الموجود في الثوم أيضًا، ويمكن أن يؤدي تناول الثوم النيء إلى زيادة التأثيرات المضادة للسرطان.

6- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة ذات الفوائد الصحية الهائلة، حيث تشمل إحدى هذه الفوائد وجود خصائص مضادة لسرطان الثدي.