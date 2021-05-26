شكرا لقرائتكم خبر عن لست وحدك .. مشاكل وأعطال في متصفح جوجل كروم على بعض الأنظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واجه العديد من المستخدمين مشاكل وأعطال على متصفح جوجل كروم وذلك على نظامي ويندوز 10 ولينيكس تمثلت وغالبية الأعطال كانت من نسخة المتصفح الاصدار رقم 90.0.4430 حيث يتوقف المتصفح عن العمل وأيضا الإضافات المثبتة Addon، وواجه بعض المستخدمين توقف المتصفح عن تحميل الصفحات، ومشاكل أخرى واجهت المستخدمين في هذا الاصدار.

وحاول بعض المستخدمين اصلاح المشكلة، بإعادة تثبيت المتصفح أو مسح المجلد الخاص ببيانات المستخدم الخاص بالمتصفح، والذي يؤدي إلى فقدان البيانات إذا لم يتم اخذ نسخة احتياطيًا واعادتها.

واقترحت جوجل حلا غريبا بعض الشئ لحل المشكلة يتمثيل في الخطوات التالية :

1- قم بإنهاء أي نوافذ مفتوحة للمتصفح.

2- أعد فتح متصفح كروم.

3- اترك المتصفح مفتوحًا لمدة 5 دقائق تقريبًا.

4- بعد 5 دقائق، اخرج من المتصفح ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

وقد أصدرت جوجل تحديثا جديدا للمتصفح يحمل الرقم 91.0.4472.77 قد يحل جميع المشاكل لديك اذا لم يتم حلها عن طريق الخطوات السابقة .