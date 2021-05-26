شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة الشمس والاكتئاب أبرز أسباب الإصابة بالشيخوخة المبكرة.. اعرف طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من ظهور علامات التمدد على البشرة والشيخوخة فى سن مبكرة، مما يسبب ضيقا شديدا خاصة للسيدات.

وفقا لما ذكره تقرير موقع "health line" الطبى فإن هناك عادات خاطئة يمارسها الشخص ومن أبرزها التعرض لأشعة الشمس الضارة فوق البنفسيجية خاصة فى أوقات الذروة، والتى تسبب ترهل الوجه واليدين وهم أكثر المناطق عرضه لأشعة الشمس.

وأضاف التقرير المنشور على الموقع، أن هناك عوامل أخرى لظهور الشيخوخة ولكنها تأتى فى المرتبة الثانية من أشعة الشمس وهى الإجهاد الشديد ، والتوتر النفسى، والاكتئاب، والتعرض لضغوط نفسية لفترات زمنية طويلة، وأكد ضرورة الانتباه للحالة النفسية للشخص والتى تظهر آثارها مباشرة على الجلد.



الشيخوخة

وأوضح، أن هناك علاجات منزلية تدعم من صحة الجلد لابد من اتباعها قبل اللجوء للعلاج الدوائى، وأبرزها :

1- الابتعاد عن أشعة الشمس واستخدام كريمات الوقاية كل ساعتين لتجديد حماية البشرة.

2- تناول الخضراوات الطازجة التى تحتوى على مضادات الأكسدة والفيتامينات المغذية للبشرة مثل فيتامين A وفيتامين E وفيتامين C.

3- ضرورة مراعاة النوم الجيد وخاصة أثناء فترة الليل .

4- استخدام المرطبات اللازمة للبشرة وفقا لما يتناسب مع نوعها سواء دهنية أو جافة أو مختلطة.

5- شرب المياه بصورة كافية على مدار اليوم بما يساعد على الترطيب ومنع الجفاف المسبب للتجاعيد.

وأوضح التقرير، أن الحماية هى الطرق الأولى للعلاج خاصة وأن فترة العلاج للجلد تأخذ توقيتات زمنية طويلة نسبيا للرجوع كما كانت عليه البشرة، ولابد أن تبدأ العناية من المنزل.