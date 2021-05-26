شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. إزاى تكافحِى عدوى كورونا بالنظام الغذائى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على الصحة بشكل عام وتعزيز المناعة أمر في غاية الأهمية لمكافحة الأمراض والعدوى، خاصة في ظل تفشى فيروس كورونا في العالم كله، حيث لابد من تعزيز المناعة خاصة بالنسبة للأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة مثل السيدات الحوامل لتفادى العدوى بفيروس كورونا والحفاظ على سلامتهن، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".





حالة من الخوف تسيطر على الجميع بسبب فيروس كورونا من بينهم السيدات الحوامل، حيث يزيد هذا الخوف من حدة التوتر والقلق، وبينما يتعين على النساء الحوامل الانتظار للحصول على التطعيم، فإن تقليل التوتر وتناول الطعام والمشروبات الصحية أمرًا في غاية الأهمية للوقاية من الإصابة بالعدوى.

- هل يمكن للنظام الغذائي للحوامل أن يقلل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا؟

تعتمد مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه على مدى صحة نظام المناعة لديك، وبالمثل يمكن للنظام الغذائي الجيد أيضًا أن يخفف من مستويات التوتر والقلق لديك نتيجة الخوف من الإصابة بهذا الفيروس، وإليك بعض الأطعمة الجيدة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي خلال فترة الحمل للوقاية من العدوى:

1- الأطعمة الغنية بفيتامين سي

تساعد الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي جسمك على محاربة العدوى بشكل طبيعي والشفاء بشكل أسرع في حالة الإصابة بكورونا، كما أنها تحافظ على مستوى طاقتك ونشاطك.

2- منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان جزءًا مهمًا من النظام الغذائي لأى شخص وبوجه خاص الحوامل، فهي مليئة بالبكتيريا المفيدة للأمعاء كما تُعزز وظيفة المناعة لذلك من المهم تناول الكثير منها.

3- الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة غنية بفيتامينات (ب) الذى يحافظ على صحة الأمعاء وتحقيق استجابة مناعية قوية، كما أنها مفيدة لصحة الدماغ، حيث من المهم تناول المزيد من الأطعمة الطازجة وتجنب الأطعمة المصنعة.

4- الأسماك

تعتبر المأكولات البحرية مثل الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا للمغذيات، أهمها أحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أنها توفر الدهون الصحية الضرورية لصحة جيدة.

5- الخضراوات الخضراء

لا يوجد شيء أفضل من تناول الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الطازجة وتضمينها فى نظامك الغذائي مثل الخس والبروكلى، حيث يمكن إضافتها للسلطات والعصائر الطبيعية وغيرها.

6- الأطعمة الغنية بالزنك والسيلينيوم

أثناء الحمل، يجب أن تعطي الأولوية لتناول المغذيات الدقيقة، فالزنك والسيلينيوم هما عنصران أساسيان من العناصر الغذائية المعززة للمناعة، حيث يتوافران في المكسرات والبذور والمأكولات البحرية والبيض والفواكه والخضراوات.