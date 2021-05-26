شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكاكاو لصحتك عديدة منها تقليل خطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد الكاكاو الصحية لا حصر لها، فهو مليء بمضادات الأكسدة والمعادن وحتى بعض الألياف والدهون "الجيدة" والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس، كما أنه يوفر فيتامين د ، وهو عنصر غذائي أساسي يدعم امتصاص الكالسيوم، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الكاكاو الصحية، وفقاً لموقع مجلة "The shape".



فوائد الكاكاو

فوائد الكاكاو

فوائد الكاكاو الصحية تشمل ما يلي:

يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

تمتلئ حبوب الكاكاو بمضادات الأكسدة، التي تمنع نشاط الجذور الحرة، وهذا أمر أساسي لأن المستويات العالية من الجذور الحرة يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا والإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يحتوي الكاكاو على "مضادات الأكسدة مثل الإبيكاتشين والكاتشين والبروسيانيدين"، والتي تنتمي إلى مجموعة من المركبات النباتية تسمى بوليفينول.

تشير الدراسات المعملية الخاصة بالسرطان إلى أن هذه المركبات لها آثار مفيدة ضد السرطان على سبيل المثال، وجدت دراسة معملية أجريت عام 2020 أن مادة الإبيكاتشين يمكن أن تدمر خلايا سرطان الثدي.

وجدت دراسة أخرى أن بروسيانيدين الكاكاو يمكن أن يقتل خلايا سرطان المبيض.

يقلل الالتهاب

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في حبوب الكاكاو أيضًا في السيطرة على الالتهاب، وفقًا لمقال في مجلة Pain and Therapy وذلك لأن الإجهاد التأكسدي يمكن أن يساهم في حدوث التهاب مزمن، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

علاوة على ذلك، يمكن لمضادات الأكسدة هذه أيضًا أن تقلل من إنتاج البروتينات المسببة للالتهابات والتي تسمى السيتوكينات، مما يقلل من خطر الإصابة بالالتهاب في البداية.



فوائد الكاكاو

يحسن صحة القناة الهضمية

Nutrients ، فإن مادة البوليفينول الموجودة في حبوب الكاكاو "تغذي" البكتيريا الجيدة في أمعائك، مما يساعدها على النمو والازدهار، والذي بدوره يمكن أن يساعدك على تجنب مشاكل الجهاز الهضمي المؤقتة والمزمنة. في الوقت نفسه ، قد تعمل مادة البوليفينول أيضًا ضد البكتيريا السيئة عن طريق منع تكاثرها، تساعد هذه التأثيرات معًا في الحفاظ على التوازن الميكروبي في الأمعاء، وهو أمر أساسي لدعم الوظائف الأساسية مثل المناعة والتمثيل الغذائي. وفقًا لمقال نُشر في مجلة، فإن مادة البوليفينول الموجودة في حبوب الكاكاو "تغذي" البكتيريا الجيدة في أمعائك، مما يساعدها على النمو والازدهار، والذي بدوره يمكن أن يساعدك على تجنب مشاكل الجهاز الهضمي المؤقتة والمزمنة.

مضادات الأكسدة الموجودة في حبوب الكاكاو تطلق أكسيد النيتريك، الذي يعزز توسع الأوعية الدموية، في المقابل ، يمكن أن يتدفق الدم بسهولة أكبر، مما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أن تناول ست حصص من الشوكولاتة في الأسبوع يمكن أن يقلل من أمراض القلب والسكتة الدماغية.



فوائد الكاكاو

السيطرة على نسبة السكر في الدم

يحتوي الكاكاو على بعض الألياف، والتي تبطئ امتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي استقرار مستويات السكر في الدم وتزودك بتدفق أكثر ثباتًا للطاقة طوال اليوم.

على سبيل المثال، ملعقة واحدة فقط من حبيبات الكاكاو تقدم حوالي 2 جرام من الألياف هذه تقريبًا نفس كمية الألياف الموجودة في موزة واحدة متوسطة الحجم (3 جرامات)، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

كلما زادت السيطرة على نسبة السكر في الدم واستقرارها (بسبب الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو في هذه الحالة) ، قل خطر الإصابة بمرض السكري.



فوائد الكاكاو

يعزز الوظيفة المعرفية للدماغ

تعد حبوب الكاكاو واحدة من أغنى مصادر الثيوبرومين، وهو مركب يحفز الجهاز العصبي المركزي، وفقًا لمقال نشر في المجلة البريطانية لعلم الصيدلة السريرية (BJCP).