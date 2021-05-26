من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ”الفطر الأسود” ؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

انتشرت حالة من القلق في العالم من ظهور مرض الفطر الأسود، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل عن طبيعة هذا المرض والفئات الأكثر عرضة للإصابة به.

وفي هذا السياق قال الطبيب المصري عمرو السمرة، الأستاذ في الطب وجراحة العيون، إن “الفطر الأسود مرض مميت، يصيب أصحاب المناعة الضعيفة فقط”.

وفي تصريح لقناة “صدى البلد”، أضاف السمرة أن “مواقع التواصل الاجتماعي تروج لشائعات مزيفة حول فوائد اللقاحات المضادة لكورونا”.

وحول أعراض الفطر السود، قال إنه “مرض مميت، ويصيب أصحاب المناعة الضعيفة فقط”، مشيرا إلى أن “تطور سلالة كورونا الهندية نتج عن حدوث تحور كون الفيروس ذكي وغير قدراته عبر سرعة الانتشار”.

وتابع: “علاج الفطر الأسود في بعض الحالات يكون بتر العضو، لكنها حالات نادرة جدا”.

وداء الفطر الأسود هو نتيجة عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة.

ويؤثر “الفطر العفني” على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”.

ويصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.