شكرا لقرائتكم خبر عن روتين العناية بالبشرة.. 6 زيوت أساسية منها الياسمين واللافندر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدمت الزيوت العطرية منذ عدة قرون بهدف تحسين الصحة، حيث يعتبر العلاج بالروائح اليوم علمًا قويًا، تعمل الزيوت العطرية بطريقة سحرية لإفادة عقلك وجسمك وبشرتك، وهناك ستة زيوت أساسية يمكن استخدامها على الوجه وجعلها جزءًا من روتينك اليومى للعناية بالبشرة، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

- فيما يلى.. 6 زيوت عطرية للعناية بالبشرة: 1- زيت الياسمين العطري

هو عنصر رائع لروتين العناية بالبشرة بسبب فوائده العلاجية والاسترخاء، من خلال تدليك الوجه لتعزيز مرونة الجلد وتأخير علامات الشيخوخة، كما يقلل من جفاف وتهيج الجلد.

2- زيت البشرة الحساسة

يتطلب كل نوع من أنواع البشرة زيتًا خاصًا يناسبها ولعل أحد أنواع البشرة التي يجب أن تستخدم زيوت الوجه هى البشرة الحساسة، استخدمي زيت البشرة الحساسة المصنوع من مزيج زيت اللافندر والبرتقال والبابونج، حيث يساعد اللافندر في علاج التهابات الجلد، ويعمل البابونج على تهدئة البشرة، فيما يمنحك البرتقال بشرة متوهجة، فقط ضعى من 4-5 قطرات من هذا الزيت على الوجه والرقبة بعد تنظيفهما جيدًا صباحًا ومساءً.

3- زيت الورد الأساسي

يُعرف باسم ملكة الزيوت، حيث إن له خصائص مضادة للالتهابات ومهدئ، يمكن استخدامه كتونر ويوفر الترطيب للبشرة الجافة، كما يساعد في تجديد وترطيب بشرتك ويخفف التوتر ويجدد الدورة الدموية، فقط خففي 3-4 قطرات من زيت الورد العطري بالماء لصنع تونر ورشة على الوجه.

يساعد هذا الزيت في الحفاظ على مرونة الجلد، كما يزيد من الدورة الدموية بما يساعد في تجديد خلايا الجلد، وتقليل الندبات والبقع.

5- زيت خشب الصندل العطري

له رائحة خشبية دافئة ويستخدم على نطاق واسع في البخور ومستحضرات التجميل والصابون والعطور، إنه غني بخصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، وبالتالي فهو يعمل كعلاج قوى لحب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى مثل الأكزيما والصدفية وما إلى ذلك، كما أنه يحفز إنتاج الميلانين في الجلد مما يجعله مكونًا نشطًا في العديد من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة، حيث أن له تأثيرًا مهدئًا ومبردًا للجلد.

6- زيت اللافندر الأساسي

تعتبر زيوت اللافندر الأساسية مهدئة للغاية للبشرة، فهو مضاد للجراثيم ويقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما يمنع جفاف الجلد ويعالج حب الشباب المؤلم، فقط ضعي زيت اللافندر الأساسي المخفف بلطف على المنطقة المصابة بعد تنظيفها، واتركيه يجف.