صحة ورشاقة

السويد تسهم بـ3 ملايين جرعة لقاح في برنامج كوفاكس

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، في مؤتمر صحفي بالتزامن مع اجتماع المجلس الأوروبي إن "بلاده ستكون قادرة على المساهمة بما لا يقل عن 3 ملايين جرعة في مبادرة الاتحاد الأوروبي لتعزيز برنامج كوفاكس".

 

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لوفين قوله: "نعلم أنه يمكننا تطعيم سكان السويد دون تأخير"، ووقعت السويد صفقات للحصول على جرعات أكثر مما هو مطلوب "وبالتالي، من المعقول المشاركة".

 

وقالت السويد سابقاً إنها "ستكون قادرة على المساهمة بمليون جرعة فائضة في برنامج كوفاكس".

MO Nasa

MO Nasa

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