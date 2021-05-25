شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحمص مفيد لمرضى النقرس؟ تعرف على الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقرس هو نوع من التهاب المفاصل ينتج عن تراكم حمض البوليك الكيميائي في مفاصلك، يبدأ عادةً فجأة ويسبب أعراضًا مثل آلام المفاصل الشديدة والالتهاب والإحمرار، والمكان الأكثر شيوعًا لظهور أعراض النقرس هو أصابع قدميك الكبيرة، وينتج جسمك حمض اليوريك عندما يكسر مواد كيميائية تسمى البيورينات توجد البيورينات بشكل طبيعي في جسمك، ولكنها توجد أيضًا بتركيزات عالية في بعض الأطعمة يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لهذه الأطعمة إلى رفع مستويات حمض اليوريك في الجسم ويؤدي إلى الإصابة بالنقرس.

ووفقا لتقرير لموقع healthline وجدت الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض البيورين يمكن أن يساعدك على خفض مستويات حمض البوليك ولكن قد يكون من الصعب معرفة الأطعمة الآمنة ، لأن محتوى البيورين ليس متاحًا بسهولة على عبوات معظم الأطعمة، ويعتبر الحمص من الخيارات الآمنة بشكل عام للأشخاص المصابين بالنقرس.

الحمص والنقرس

البيورينات هي مركبات عضوية موجودة في جسمك تتحلل إلى حمض البوليك قد يؤدي تقليل عدد البيورينات التي تحصل عليها من خلال نظامك الغذائي إلى تقليل مستويات حمض البوليك في الدم وتقليل فرص الإصابة بالنقرس.

من المستحسن أن يحافظ الأشخاص المعرضون للإصابة بالنقرس على استهلاكهم اليومي من البيورين أقل من 400 ملليجرام يوميًا.

الحمص منخفض بدرجة كافية في البيورينات بحيث يمكن للأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من حمض البوليك أن يستهلكوها بأمان، يحتوي الحمص على أقل من 50 ملليجرام من البيورينات لكل 100 جرام، والتي تعتبر منخفضة نسبيًا.

هل الحمص مفيد أم سيء للنقرس؟

وفقًا لمراجعة نُشرت في Nutrients ، تُظهر غالبية الدراسات انخفاضًا في خطر الإصابة بالنقرس لدى الأشخاص الذين يتناولون وجبات نباتية يعتبر تضمين الحمص في نظامك الغذائي طريقة رائعة لإضافة العناصر الغذائية إلى نظامك الغذائي مع الحفاظ على مستويات البيورين منخفضة.

كل الحبوب

المكسرات والبذور

خضروات

الفاكهة

البقوليات

دواجن

سمك ومأكولات بحرية

بيض

ألبان

الأعشاب والتوابل

الدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والأفوكادو

الأطعمة الأخرى التي يجب تناولها إذا كنت مصابًا بالنقرس