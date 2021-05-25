شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصف الأطباء أدوية سيولة الدم لمرضى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى العديد من الأطباء أن بعض المنشطات ومخففات الدم هي الأدوية الفعلية التي تنقذ مرضى كورونا المعتدلين إلى المصابين بشدة، وفي هذا التقرير نتعرف على الأسباب التي تجعل أدوية سيولة الدم أساسية لمرضى فيروس كورونا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وقال الدكتور راماكانتا باندا، جراح القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب الآسيوي بالهند: "تزيد عدوى كورونا من خطر تكوين جلطة الدم في أجزاء مختلفة من نظام الأوعية الدموية في الجسم، ولمنع حدوث ذلك، يحتاج المرضى الذين يعانون من عدوى كورونا إلى تناول مضادات التخثر".

وتعتمد مدة منع تخثر الدم على شدة المرض (عدوى الفيروس التاجي) والحالات الطبية الموجودة مسبقًا للمرضى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، وما إلى ذلك.

لكن لا يجب تناول مضادات التخثر بدون وصفة طبية من طبيب مختص مثل أخصائي الأمراض المعدية أو أخصائي أمراض الرئة.

في حديثه عن دور أدوية سيولة الدم، قال الدكتور أتول ليماي، طبيب القلب التداخلي في مستشفى فورتيس مولوند بالهند: "من الناحية المثالية ، فإن أدوية سيولة الدم هي عوامل مضادة للصفائح الدموية يتمثل دورهم في منع تجلط الدم على السطح الخشن للأوعية الدموية".

وتستخدم هذه الأدوية على نطاق واسع في مرضى القلب والسكري الذين ثبت أنهم يصابون بجلطات.

وتابع قائلاً: "في كورونا، تكون ظاهرة الانصمام الخثاري (تخثر الدم) عالية جدًا، ويصاب العديد من المرضى بنوبة قلبية ونوبة سكتة دماغية وما إلى ذلك، لذلك من أجل منع حدوث ذلك، نستخدم أدوية ترقق الدم ".

وأوضح أنه في فيروس كورونا نستخدم مزيجًا من العوامل المضادة للصفائح الدموية والعوامل المضادة للتخثر، ولكن هناك مدة محددة تعتمد على تقرير الدم مثل D-Dimer و Fibrinogen.

يعاني الكثير من الأشخاص من بعض التشوهات في آلية التخثر لديهم، ودون النظر إلى ذلك إذا تناولوا هذه الأدوية، فسوف يصابون بوظيفة النزيف في مرحلة ما.

يشعر العديد من الأطباء أن مميعات الدم توصف أكثر مما هو مطلوب يجب إعطاء مخففات الدم في مرحلة معينة من الإصابة بعدوى كورونا أو أثناء مرحلة الشفاء عندما يكون خطر تكوين جلطة الدم مرتفعًا.

وقال الدكتور أتول ليماي: " عليك أن تتذكر أنه في 70 إلى 80٪ من المرضى لا تظهر عليهم أعراض وأن الكثيرين منهم يعانون من هذا الفيروس في الجسم دون أي رد فعل من الجسم تجاه الفيروس قد لا يحتاج هؤلاء المرضى إلى أي مميعات للدم ، ولكن يجب دائمًا فحص ذلك من قبل الطبيب المعالج وإجراء اختبارات معينة لتحديد الالتهاب".

من يحتاج لأدوية سيولة الدم أثناء الإصابة أو التعافي من كورونا؟

يجب على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من سيولة الدم لإصابتهم بأمراض القلب أو السكتة الدماغية الاستمرار في تناول مسيلات الدم أثناء وبعد علاج كورونا، وكذلك الأشخاص الذين لديهم علامات التهابية تهيئهم لخطر أكبر لتكوين الجلطة الدموية يجب أن يأخذوا مميعات الدم.