شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء تكوين الأكياس الدهنية.. ضمنها العامل الوراثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الأكياس الشمعية أو الدهنية فى مناطق متفرقة فى جسم الانسان ويكون لها أسباب مختلفة للظهور ، ووفقا لموقع " the health " الطبى فإن ظهور الأكياس الدهنية فى الرأس ليس له أسباب مرضية عند الكثير من الأشخاص ، ومن الممكن ظهوره فى أى من مناطق الجسم ومن أبرز العوامل المؤديه لظهور هذة الأكياس الدهنية فى الرأس هى :

1 العامل الوراثى :فمن الممكن أن تكون عوامل وراثية بتكوين أكياس دهنية وتنتقل إلى الأجيال المختلفة .

2 طبيعة جسدية، فمن الممكن أن يكون طبيعة الجسم بتكوين مثل هذة الأكياس.

3 مرض هرمونى يصاب به الشخص، ويحتاج إلى علاج دوائى لتقليل نسبة الهرمون فى الدم ومنع تكوين الأكياس.



الاكياس الدهنية

وأوضح التقرير المنشور على الموقع ، أن ظهور الأكياس لا يمثل خطورة على الشخص المصاب، وإنما الأشد خطورة هو تركها دون اللجوء للطبيب المتخصص لإزالتها حيث إن وجودها لفترات طويلة دون علاج دوائى يؤدى إلى إصابة الشخص بميكروب من تكوينها ويتضاعف ليصل لمرحلة الصديد والذى يؤثر على جسم الانسان بالكامل.

ونشر التقرير، أن إزالتها ليس لها أى آثار على الجسم ولابد من إزالتها جراحيًا بالبنج الموضعى فى وقت مبكر للظهور لدى الطبيب الجراح المختص ، وعدم الإهمال أو تركها حتى لا تؤدى بالشخص لمضاعفات خطيرة ، خاصة فى الأكياس ذات الحجم الكبير ، وأن هناك أكياس دهنية صغيرة الحجم تظهر على الرقبة أو الكتف ليس لها أى أضرار من تركها دون علاج سواء دوائى أو جراحى ، والخطورة تكمن فى الأكياس كبيرة الحجم على صحة الشخص المصاب.

ونصح التقرير ضرورة استشارة الطبيب فى حالة ظهور أى أحجام للأكياس الدهنية ، لتحديد وضعها سواء خطيرة أو أقل خطورة من الممكن تركها ، وعدم التدخل بالعلاج الدوائى أو الجراحى .