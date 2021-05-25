تحذير من استخدام هذه الأدوية في إنقاص الوزن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّرت هيئة الدواء المصرية من خطورة استخدام المستحضرات الدوائية الخافضة لمستوى السكر بالدم في إنقاص الوزن وعلاج السمنة.

وقالت الهيئة في بيان، الثلاثاء: "بالبحث، تبيّن أن العديد من الأدوية التي تستخدم لعلاج السكري (من النوع الثاني) يعمل كل منها بطريقة مختلفة من أجل خفض مستوى السكر في الدم، وقد يلجأ البعض لاستخدام هذه الأدوية بغرض إنقاص الوزن، وهو ما يترتب عليه أضرار بالغة مثل انخفاض مستوى السكر بالدم، الغثيان، الإسهال، التهاب الحلق، الصداع".



وأشارت إلى أن بعض هذه الأدوية تستخدم بحذر شديد مع مرضى الكبد والكلى والقلب.

وطالبت هيئة الدواء المصرية بعدم الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أدوية السكر في إنقاص الوزن.



ونصحت باستشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول الأدوية.