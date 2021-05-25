شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الكوليسترول وزيادة الوزن أبرز أسباب آلام الكعبين.. اعرف طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من ألم فى الكعبين سواء ألم متقطع ما بين وقت وآخر أو ألم مستمر مع الشخص صباحا ومساء حتى فى أوقات الراحة، وهناك أسباب شائعة لألم الكعبين أبرزها زيادة الوزن وارتفاع ثقل الجسم الأرجل والكعبين، وهناك أسباب أخرى مرضية تسبب ألم الكعبين وفقا لما ذكر موقع " health line " الطبى ومنها :

1ـ التهاب الوتر السفلى للقدم أو الوتر الخلفى .

2ـ زيادة المجهود البدنى التى تؤثر مباشرة على الكعبين.

3ـ زيادة وزن الجسم ، والثقل الذى يواجهه الكعبين .

4ـ ارتفاع مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية بالدم .



زيادة الوزن

وأضاف التقرير، إلى أنه لابد من البحث عن السبب وعلاجه حتى لا تظهر مضاعفات على الكعبين تعوق حركة الشخص أثناء ممارسة حياته اليومية، وخاصة الوزن الزائد قبل اللجوء إلى الطبيب المختص، والتدخل بالعلاج الدوائى للعظام الذى يسبب آثارا جانبية للشخص .

وأوضح، التقرير أن أبرز طرق العلاج لآلام الكعبين هو:

1ـ ارتداء أحذية طبية لتقليل الاحتكاك فى عظام الكعبين .

2ـ استخدام المياه الدافئة ووضع الأرجل بها لفترات زمنية لا تقل عن 15 دقيقة.

3ـ العلاج الطبيعى بالموجات الصوتية وفقا لاستشارة الطبيب المختص .

4ـ التدليك مع استخدام كريمات المساج المخفضه للألم .

5ـ تخفيض الوزن واللجوء إلى الراحة ما بين حين وآخر لتقليل المجهود .

جدير بالذكر، أن آلام المفاصل والعضلات تحتاج إلى المياه الدافئة لتهدئتها والشعور بالاسترخاء وتقليل الألم ، وهى من أبرز العلاجات المنزلية عند الشعور بالألم الشديد فى العظام ويليها استخدام كريمات تقليل الالتهاب من خلال التدليك على المكان المصاب .