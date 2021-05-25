كل ما لا تعرفه عن الفطر الأصفر واصابته لمتعافى كوفيد 19

بيروت - نادين محمد - تتصدر عدوى الفطر الأصفر الأخبار حول العالم، بعد الفطريات السوداء والبيضاء والتي أصابت الكثير من متعافي كورونا.



يقترح الخبراء التماس العناية الطبية الفورية في حالة ظهور الأعراض. كما أن المريض الذي يبحث عن علاج للفطر الأصفر مصاب أيضاً بالفطرين الأسود والأبيض.



يقول الخبراء إنه من المعروف بشكل أساسي أن الفطر الأصفر يؤثر على المرضى الذين يخضعون للعلاج أو يتعافون من COVID-19.

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وتعد الفطريات كائناً حياً دقيقاً يعيش في كل مكان، بما في ذلك جلد الإنسان ويتكاثر في الظروف الدافئة والرطبة مسببة العدوى. لذلك، من المهم جداً الحفاظ على النظافة في محيط منزلك، والتخلص من المواد الغذائية القديمة والحفاظ على التخلص السليم من البراز لمنع نمو مسببات الأمراض مثل الفطريات والبكتيريا.

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أعراض وأسباب

بالإضافة إلى ذلك، تلعب رطوبة المنزل أيضاً دوراً مهماً، فقد تتسبب الرطوبة الزائدة في خلق بيئة صديقة للفطريات وتعزز تكاثرها. لذلك، من الضروري قياس الرطوبة في جميع الأوقات والحفاظ على حالة الرطوبة المناسبة.



من المعروف أيضاً أن خطر الإصابة بالفطريات الصفراء يزداد بسبب الإفراط في استخدام الستيرويد والأدوية المضادة للميكروبات والأدوية المثبطة للمناعة وسوء استخدام الأكسجين.

تشمل بعض الأعراض المعروفة للفطريات الصفراء المرتبطة بـ COVID-19 ما يلي:

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تلف أعضاء الجسم الداخلية.

تشوه الوجه.

تورم أحد جانبي الوجه، مما يجعل المريض غير قادر على فتح العينين.

تكوين القيح.

عيون حمراء.

تباطؤ التئام الجروح.

نزيف من الأنف.

دم في البول.

الخمول الحاد.

إعياء وفقدان الشهية.

فقدان الوزن المفاجئ.

يمكن للفطر الأصفر المصاحب لـ COVID-19 أن يسبب مضاعفات مثل العلاج المطول لـ COVID-19 .

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الفطريات الصفراء قاتلة

تعتبر الفطريات الصفراء قاتلة مقارنة بالفطر الأسود والأبيض؛ لأنها تبدأ داخلياً في الجسم وقد تؤدي إلى تلف الأعضاء الحيوية.



يمكن أن يؤدي التأخير في العلاج إلى تفاقم الأعراض وصعوبة العلاج، مما يؤدي إلى فشل الأعضاء والموت المبكر للخلايا والأنسجة في الجسم.



لذلك، يجب على مرضى COVID-19 التواصل مع الخبراء الطبيين بمجرد ملاحظة الأعراض.



لعلاج الفطريات الصفراء في مرضى COVID، من الضروري إجراء ممارسة طبية صحية لمنع نمو العدوى الفطرية.

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علاج عدوى الفطر الأصفر

إذا ظهرت الأعراض على المريض بالفعل، فيمكن علاجه بحقن أمفوتيريسين ب، وهو دواء معروف بعلاج الالتهابات الفطرية القاتلة.



يمكن أن تكون مضاعفات ما بعد للفطرين الأسود والأبيض، والتي هي في حد ذاتها مضاعفات لـ COVID-19. على الرغم من أنه من المعروف أنه أكثر فتكاً من الفطريات السوداء والبيضاء، إلا أن هناك القليل جداً من البيانات المتاحة.



يمكن أن يؤدي الحفاظ على بيئة صحية في محيطك وإيلاء المزيد من الاهتمام للنظافة أثناء البحث عن العلاج أو التعافي من COVID-19 إلى تجنب هذه المضاعفات.

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