رئيسة تنزانيا تشيد بالسعودية: داعمة للأمن والاستقرار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمنت رئيسة تنزانيا سامية حسن جهود السعودية الحثيثة الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اسقبال رئيسة تنزانيا، في القصر الرئاسي بمدينة دار السلام الثلاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، والوفد المرافق له.



وأشاد سامية بجهود السعودية في حل النزاعات في القارة الأفريقية ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار فيها.





ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه نقل وزير الخارجية السعودي، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لدولة تنزانيا رئيسة وحكومة وشعبا.

فيما حملته رئيسة تنزانيا تحياتها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

حضر اللقاء مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة في تنزانيا عبدالعزيز بن حمد العاصم.





وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله قد وصل، إلى تنزانيا في زيارة رسمية.

واستقبله بمطار جوليوس نيريري الدولي، وزيرة الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في تنزانيا ليبريتا مولامولا، والقائم بأعمال سفارة المملكة في تنزانيا، وعدد من منسوبي السفارة.