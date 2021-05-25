شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر هرمون الدوبامين على الجسم وما أضرار نقصه أو زيادته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوبامين هو الناقل العصبي "للشعور بالراحة"، يشارك الدوبامين في الوظائف العصبية والفسيولوجية فهو عامل مساهم في الوظيفة الحركية والمزاج وحتى اتخاذ القرار لدينا كما أنه يرتبط ببعض الاضطرابات الحركية والنفسية، وفقا لتقرير لموقع healthline

الدوبامين يعمل كمرسل كيميائي بين الخلايا العصبية ويتم إطلاق الدوبامين عندما يتوقع عقلك مكافأة، عندما تصل إلى نشاط معين بالسعادة ، فإن مجرد الترقب قد يكون كافيًا لرفع مستويات الدوبامين، يمكن أن يكون طعامًا معينًا أو جنسًا أو تسوقًا أو أي شيء آخر تستمتع به.

تدفق الدم

الهضم

وظائف القلب والكلى

الذاكرة والتركيز

المزاج والعواطف

معالجة الألم

وظيفة البنكرياس وتنظيم الأنسولين

استجابة الإجهاد

اليقظة

التركيز

التحفيز

سعادة

يمكن أن ينتج عن تدفق الدوبامين شعور مؤقت بالنشوة .

انخفاض اليقظة

صعوبة في التركيز

أقل تحفيزًا وحماسًا

ضعف التنسيق

صعوبات الحركة

قلة النوم قد تخفض مستويات الدوبامين

يمكن أن يجعلك نقص الدوبامين تشعر بالنعاس ولكن عدم النوم قد يقلل أيضًا من مستوى الدوبامين .

بعض المشاكل الصحية التي قد تترافق مع انخفاض الدوبامين هي :

مرض الشلل الرعاش، تشمل الأعراض الهزات، وبطء الحركة ، والذهان في بعض الأحيان .

كآبة، تشمل الأعراض الحزن ومشاكل النوم والتغيرات المعرفية .

متلازمة نقص ناقل الدوبامين، تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم الشلل الرعاش الطفولي خلل التوتر العضلي، وتتسبب هذه الحالة في حدوث تشوهات في الحركة مشابهة لتلك الخاصة بمرض باركنسون .

هوس

الهلوسة

أوهام

انفصام فى الشخصية

وبجانب الشعور بالسعادة يشارك الدوبامين في العديد من وظائف الجسم وتشمل هذه:يساهم الدوبامين في الشعور بـ:علامات نقص الدوباميناعراض زيادة الدوبامين بالجسم