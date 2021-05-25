شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم الاستعداد لإجراء أشعة الماموجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعة الماموجرام هي تصوير للثدي بالأشعة السينية فهي أداة فحص تُستخدم للكشف عن سرطان الثدي إلى جانب الفحوصات السريرية المنتظمة والفحوصات الذاتية الشهرية للثدي، تعد صور الثدي الشعاعية عنصرًا أساسيًا في التشخيص المبكر لسرطان الثدي.

ووفقا لتقرير لموقع healthline فإن تصوير الثدي بالأشعة السينية مهم بعد سن 40 وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للسرطان.

أنواع التصوير الشعاعي للثدي

إذا طلب طبيبك إجراء فحص الماموجرام كاختبار روتيني للتحقق من وجود أي سرطان أو تغيرات ، فإنه يُعرف باسم الفحص بالأشعة السينية للثدي في هذا النوع من الاختبارات ، ستحصلين على عدة صور لثديك بواسطة آلة.

إذا كان لديك كتلة أو أي عرض آخر لسرطان الثدي ، فسيطلب طبيبك بعد ذلك تصوير الثدي بالأشعة السينية إذا كنتِ قد أجريتِ زراعة ثدي ، فستحتاجين على الأرجح إلى تصوير الثدي بالأشعة السينية.

يعتبر التصوير الشعاعي للثدي أكثر شمولاً من فحص تصوير الثدي بالأشعة السينية عادة ما تتطلب المزيد من الأشعة السينية للحصول على مناظر للثدي من مواقع متعددة قد يقوم اختصاصي الأشعة أيضًا بتكبير بعض مجالات القلق.

متى يتم اجراء اشعة الماموجرام؟

يوصي بعض الخبراء بما في ذلك الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بأن النساء اللائي يبلغن من العمر 40 عامًا أو أكبر يجب أن يخضعن لتصوير الثدي بالأشعة كل عام إلى عامين توصي جمعية السرطان الأمريكية بإجراء فحص منتظم يبدأ في سن 45، إذا كان لديك تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بسرطان الثدي ، فقد يوصي طبيبك ببدء الفحوصات في وقت مبكر، أو إجراؤها في كثير من الأحيان ، أو استخدام أدوات تشخيصية إضافية.

نصائح للتحضير للتصوير الشعاعي للثدي

ستحتاج إلى اتباع إرشادات معينة في يوم موعد التصوير الشعاعي للثدي يجب تجنب تطبيق المواد التالية ، والتي يمكن أن تظهر على شكل بقع بيضاء على الصورة:

مزيلات العرق

مساحيق الجسم

عطور

المراهم أو الكريمات على ثدييك أو تحت الإبط

تأكدى من إخبار أخصائي الأشعة قبل الفحص إذا كنت حاملاً أو مرضعة بشكل عام ، لن تتمكني من إجراء فحص الماموجرام في هذا الوقت ، ولكن إذا لزم الأمر ، يمكن لطبيبك أن يطلب طرق فحص أخرى ، مثل الموجات فوق الصوتية .

نتائج الماموجرام

يمكن أن تساعد الصور المأخوذة من تصوير الثدي الشعاعي في العثور على تكلسات أو رواسب الكالسيوم في ثدييك يمكن للاختبار أيضًا اكتشاف الأكياس التي قد تأتي وتذهب بشكل طبيعي أثناء دورات الحيض لدى بعض الأشخاص وأي خراجات سرطانية أو غير سرطانية.