شكرا لقرائتكم خبر عن زيت شجرة الشاى علاج سحرى لمشاكل الشعر فى الصيف.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيت شجرة الشاي هو مركب طبيعي منعش موجود في الأوراق الخضراء الطازجة، ويتم استخراجه باستخدام عملية التقطير بالبخار، وقد تم استخدامه لمئات السنين لأغراض طبية، ويمكن أن يصنع العجائب لجعل شعرك وفروة رأسك صحيين، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

من المعروف على نطاق واسع أن زيت شجرة الشاى يقدم فوائد مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات ومضادة للالتهابات أيضًا، مما يجعله الأداة المثالية للعناية بالشعر خاصة في فصل الصيف، ويعتبر استخدام زيت شجرة الشاي في علاج الشعر طريقة حديثة نسبيًا، ويُستخدم في الوقت الحالى كمكون في عدد لا يحصى من منتجات العناية بالشعر بما في ذلك الشامبو والبلسم وأقنعة الشعر وأمصال الشعر وغيرها.

غالبًا ما يشدد العديد من أخصائيي العناية بالشعر أن المشكلات المتعلقة بفروة الرأس غالبًا ما تكون وراثية، ويتجاهلون حقيقة أن التلوث والعوامل البيئية الأخرى تلعب دورًا كبيرًا في التأثير سلبًا على فروة الرأس في الوقت الحالي، حيث يمكن أن يتسبب فصل الصيف بشكل خاص في زيادة تلف الشعر بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة والعرق وملح البحر وحمامات السباحة وغيرها من العوامل، حيث تعمل الرطوبة المتزايدة في جعل الشعر مسطحًا، بينما يعمل العرق والغبار كمحفز لمشاكل الشعر مثل قشرة الرأس والأطراف المتقصفة، فيما يؤدي التعرض المفرط للشمس إلى استنفاد الرطوبة الطبيعية في الشعر مما يعيق نموه وتراكم الجلد الميت.

فوائد زيت شجرة الشاي للشعر

يمكن أن يكون فصل الصيف قاسياً على فروة الرأس أيضًا مما يسبب الجفاف الشديد أو الزيت وحروق الشمس، لذلك من الضروري معرفة كيفية حماية شعرك بنجاح من أشعة الشمس والحرارة والرطوبة، حيث يوفر زيت شجرة الشاي عددًا كبيرًا من الفوائد الرائعة، على النحو التالى:

1- علاج فروة الرأس الجافة.

2- منع تساقط الشعر وتكوين القشرة.

3- تعزيز قوة الشعر والتخلص من القمل.

4- التخلص من البكتيريا والفيروسات والفطريات التي قد تتراكم في الشعر وفروة الرأس.

5- ترطيب فروة الرأس بشكل فعال ويزود بصيلات الشعر بالمكملات والعناصر الغذائية اللازمة لتقوية الشعر.

6- يتحكم أيضًا في إنتاج الزيت الزائد من الغدد الدهنية.

طرق استخدام زيت شجرة الشاي على الشعر

للتنظيف اليومي أو المتكرر للشعر، يمكن خلط زيت شجرة الشاي داخل زجاجة الشامبو مع الحفاظ على تناسق السائل وتطبيقه على فروة الرأس أثناء الاستحمام، أما بالنسبة لقضية قمل الرأس الشائعة جدًا، يمكن استخدام زيت شجرة الشاي على فروة الرأس وتركه طوال الليل كإجراء وقائي، ولعلاج مشاكل مثل الحكة والجفاف والقشرة يمكن استخدام قناع الشعر من زيت شجرة الشاي.