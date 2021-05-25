كيف تعالجين طفلك من رهاب الأماكن المرتفعة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مايو 2021 04:34 مساءً - هل لاحظت أن طفلك يبكي حين يرتفع بكم المصعد، أو يرتجف وهو يصعد الدرج، أو أنه يرفض تسلق شجرة، ولو رفعه والده عالياً لكي يدلله مثلما يفعل معظم الآباء فهو يبكي بشدة وقد ينهار، وربما لاحظت أنه لا يحب الألعاب المرتفعة في الملاهي وأماكن التنزه، إذا كان ذلك يحدث فيعني أن طفلك يعاني من رهاب الأماكن المرتفعة، وسوف يشرح لك الاختصاصي النفسيي محمد زاهر طريقة التعامل معه كالآتي.

ما هو رهاب الأماكن المرتفعة؟

رهاب الخوف من الفضاء

يعرف برهاب السقوط وهو حسب تعريف علم النفس الخوف الشديد من البقاء في أماكن مرتفعة، وينتمي إلى فئة من أنواع الرهاب المحددة، والتي تسمى الانزعاج من الفضاء والحركة، والتي تشترك في نفس الأسباب وخيارات العلاج، حيث يشعر معظم الناس بدرجة من الخوف الطبيعي عند تعرضهم للارتفاعات عن الأرض.

أعراض رهاب الأماكن المرتفعة عند الطفل

يبكي بمجرد أن يرتفع

يبكي بمجرد أن يرتفع عن سطح الأرض

يصاب الطفل برعشة حين يرتفع.

يصاب بالتعرق الشديد.

يخاف ركوب المصعد.

ويفضل البقاء في البيت.

يقوم بعض أصابعه وقرض أظافره.

طرق للتعامل مع الطفل الذي يخاف الأماكن المرتفعة

يجب أن تحتوي طفلك