احذر.. الإفراط ‫في تناول الكافيين قد يؤذي المفاصل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

تحتوي القهوة على نسبة أكبر من الكافيين مقارنة بالشاي، وهي مادة منبهة تجعلك تشعر باليقظة والنشاط، وذلك وفقا لتقرير في “إنسايدر” (insider).

وللكافيين فوائد متعددة، فمثلا وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية معتدلة من الكافيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بالأشخاص الذين لا يستهلكون أيًّا منه. كذلك كانوا أقل عرضة للإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض التنكسية العصبية ومنها مرض ألزهايمر وباركنسون والسرطانات مثل سرطان القولون وسرطان الرحم وسرطان الكبد.

ويحتوي كوب واحد من القهوة عادة على 80 إلى 100 مليغرام من الكافيين، وفقا للدكتور كريستوفر جاردنر، مدير دراسات التغذية في مركز ستانفورد لأبحاث الوقاية، في تصريحه لإنسايدر.

من جهته حذر مركز الصحة السويسري من أن الإفراط ‫في تناول الكافيين قد يؤذي المفاصل؛ فقد يدمر أنسجة الغضاريف، ما ‫يمهد الطريق للإصابة بالداء المفصلي التنكسي المعروف أيضا بالفصال ‫العظمي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح المركز أن الداء المفصلي التنكسي هو تلف غير قابل للتجدد ‫يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج ‫من حركة المفاصل الدائمة، وتعمل كوسادة لحماية العظام.

‫ويؤدي تآكل هذه الطبقة الواقية بسبب المرض إلى احتكاك الأنسجة ‫العظمية، ويصحب الاحتكاك التهابات تصيب جوف المفصل وتتسبب في الشعور ‫بالآلام وخشونة المفاصل، الأمر الذي يؤثر سلبا في جودة الحياة.

‫ولتجنب عن هذه المخاطر، ينبغي الابتعاد عن تجاوز القيم القصوى المسموح بها لتناول ‫الكافيين، التي تبلغ 400 مليغرام (4 فناجين قهوة)، علما أن الكافيين ‫يوجد في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والكولا والشوكولاتة.