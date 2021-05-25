هذا ما كشفه العلماء عن الأشخاص الذين تزعجهم أصوات المضغ أو التنفس بصوت عال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 04:09 مساءً - كشفت دراسة جديدة أنّ الأشخاص الذين لديهم رد فعل شديد على بعض الضوضاء، وخاصة المضغ والتنفس بصوت عال، قد يكون لديهم اتصال دماغي “فائق الحساسية”.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

اكتشف العلماء في جامعة نيوكاسل زيادة الاتصال بين القشرة السمعية ومناطق التحكم الحركي المتعلقة بالوجه والفم والحلق لدى أولئك الذين يعانون من ميسوفونيا.

ميسوفونيا ، والتي تعني “كراهية الصوت” ، هي حالة يعاني فيها الناس من ردود فعل مكثفة وغير طوعية على بعض الأصوات التي يصدرها الآخرون ، والتي يشار إليها بأصوات “مثيرة”.

تشير النتائج إلى أن ميسوفونيا ليس توافقاً مع الأصوات ، ولكن “مظهر من مظاهر النشاط في أجزاء من النظام الحركي تشارك في إنتاج تلك الأصوات” ، وفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة علم الأعصاب.

قال الدكتور سوخبيندر كومار ، زميل أبحاث جامعة نيوكاسل في معهد العلوم الحيوية: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ميسوفونيا ، هناك اتصال غير طبيعي بين مناطق الدماغ السمعية والحركية، يمكنك وصفه بأنه “اتصال مفرط الحساسية”.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد مثل هذا الاتصال في الدماغ للحالة.”

ميسوفونيا هي حالة تؤثر على ما يقرب من 15 في المئة من البالغين في جميع أنحاء العالم ، وأكثر شيوعاً لدى النساء من الرجال.

وكتب معهد ميسوفونيا أنه يشار إليها على أنها اضطراب “نادراً ما يعرف” ، حيث يعاني الكثير والكثير من الناس في صمت ، أو يتم تقييمهم على أنهم عابسون أو غريبو الأطوار أو سريعو الانفعال”.

منذ فترة طويلة يعتبر ميسوفونيا اضطراب في معالجة الصوت ، ولكن النتائج من جامعة نيوكاسل تشير إلى أنه أكثر من ذلك بكثير.

وينبع رد الفعل الشديد من نوع غير طبيعي من التواصل بين مركز السمع في العقل، والقشرة السمعية ، ومناطق القشرة قبل الحركية البطنية المسؤولة عن حركة الوجه والفم والحلق.

أجرى العلماء فحوصات الدماغ على أولئك الذين يعانون من ميسوفونيا وبدونها ووجدوا أن مركز السمع (القشرة السمعية في الدماغ) يستجيب لصوت مشابه لتلك التي لا تعاني من الاضطراب.

ومع ذلك ، أظهر الأشخاص المصابون بميسوفونيا زيادة التواصل بين القشرة السمعية ومناطق التحكم الحركي المتعلقة بالوجه والفم والحلق.

تم تنشيط مناطق التحكم في المحركات هذه بقوة عن طريق أصوات مثيرة لدى الأشخاص المصابين بميسوفونيا وذلك استجابة فقط للأصوات المثيرة الخاصة بهم ، ولكن ليس لأنواع الصوت الأخرى أو لدى الأشخاص الذين لا يعانون من الحالة.

وقال الدكتور كومار: “ما فاجأنا هو أننا وجدنا أيضاً نمطاً مماثلاً من التواصل بين المناطق البصرية والحركية ، مما يعكس أنّ ميسوفونيا يمكن أن يحدث أيضاً عندما ينجم شيء مرئي.

“هذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا التواصل ينشط شيئاً يسمى “نظام المرآة” ، والذي يساعدنا على معالجة الحركات التي يقوم بها أفراد آخرون من خلال تنشيط دماغنا بطريقة مماثلة، كما لو كنا نصنع تلك الحركة بأنفسنا.

“نعتقد أنه لدى الأشخاص الذين يعانون من ميسوفونيا المفرطة اللاإرادية يؤدي نظام المرآة إلى نوع من الشعور بأن الأصوات التي يصدرها أشخاص آخرون تتطفل على أجسادهم ، بطرق خارجة عن سيطرتهم.

ومن المثير للاهتمام ، أنّ بعض الأشخاص الذين يعانون من ميسوفونيا يمكن أن يقللوا من أعراضهم عن طريق محاكاة الإجراء الذي يولد صوت المثيرات، والذي قد يشير إلى استعادة الشعور بالسيطرة. إنّ استخدام هذه المعرفة قد يساعدنا على تطوير علاجات جديدة للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.”

وأضاف تيم غريفيث ، أستاذ علم الأعصاب المعرفي في جامعة نيوكاسل ، وهو مؤلف كبير في الدراسة وأيضاً طبيب أعصاب: “توفر الدراسة طرقاً جديدة للتفكير في خيارات العلاج لميسوفونيا.

“بدلاً من التركيز على مراكز الصوت في الدماغ ، والتي تقوم بها العديد من العلاجات الحالية ، يجب أن تنظر العلاجات الفعالة في المناطق الحركية في الدماغ أيضاً.”