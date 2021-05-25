هل نظام الكيتو الغذائي آمن للمراهقين؟

بيروت - نادين محمد -

النظام الغذائي الكيتون هو شكل من أشكال النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات حيث تأتي معظم السعرات الحرارية من الدهون. يتم تقليل تناول الكربوهيدرات إلى ما يصل إلى 20 إلى 50 جرامًا يوميًا (2) ، بينما تزداد الدهون الغذائية بنحو أربعة جرامات من الدهون المستهلكة لكل جرام من الكربوهيدرات والبروتين. وبالتالي ، فإن ما يقرب من 90٪ من السعرات الحرارية في النظام الغذائي الكيتون تأتي من الدهون.

الاسم الكيتوني يعني إنتاج الكيتونات. يحاكي النظام الغذائي الصيام لأن الجسم يحتوي على نسبة غير كافية من الجلوكوز ، وهو المصدر الأساسي للطاقة المشتقة من الكربوهيدرات. لذلك ، يدخل الجسم في الحالة الكيتونية ، وهي حالة يستخدم فيها الدهون لتكوين الكيتونات ، وهي المركبات التي تصبح المصدر الأساسي للطاقة للجسم.

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يؤدي استخدام الكيتونات للحصول على الطاقة إلى تغيير التمثيل الغذائي في الجسم ويؤدي إلى تغييرات ، مثل انخفاض مستويات الأنسولين وتخزين الدهون. تشمل بعض التغييرات الأخرى التي يمكن ملاحظتها انخفاض النوبات ووزن الجسم وسكر الدم. يمكن الكشف عن الكيتونات في البول والدم والنفس.

هل نظام كيتو الغذائي آمن للمراهقين؟

يعتبر نظام كيتو الغذائي آمنًا للمراهقين عندما يصفه الطبيب لأسباب طبية ويخصصه اختصاصي التغذية. يحتاج الطفل / المراهق الطبيعي السليم إلى حوالي 130 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا من خلال الأطعمة من مجموعات غذائية مختلفة . ومع ذلك ، في نظام كيتو الغذائي ، يتم تقليل تناول الكربوهيدرات إلى ما يقرب من 10-20٪ من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة. وبالتالي ، فإنه يتطلب قياسًا دقيقًا للسعرات الحرارية والسوائل والبروتينات ووزن أجزاء الطعام.

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات هي أيضًا مصادر للعناصر الغذائية الأساسية الأخرى. لذلك ، فإن اتباع نظام غذائي كيتو لا يشرف عليه الطبيب قد يزيد من مخاطر نقص التغذية لدى الأطفال.

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ما هي الآثار الجانبية المحتملة لحمية الكيتو؟

بعض الآثار الجانبية الشائعة التي قد تلاحظها عند الأطفال والمراهقين الذين يتبعون حمية الكيتو هي:

1- مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الغثيان / التقيؤ ، الإسهال ، أو الإمساك

2- عدم تحمل الدهون والتهاب المعدة

3- تغيرات في الحالة المزاجية وفرط النشاط والتهيج

4- نقص المغذيات الدقيقة ، مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

5- نقص السكر في الدم

6- حصى الكلى

7- ضعف صحة العظام

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