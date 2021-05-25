شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستشعار عن بعد» والجامعة اليابانية توقعان بروتوكولا للمشروعات البحثية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ‏الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا،وفدا من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور محمد بيومى رئيس الهيئة، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين.

وقال "الجوهري"، أن البروتوكول يتضمن الاتفاق على التعاون المشترك فى المشروعات البحثية وعقد الدورات التدريبية فى المجالات المتعلقة بالاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، والدكتور أحمد عبد المنعم عميد كلية العلوم الأساسية والتطبيقية، والدكتور أيمن محروس منسق الاتفاقية.

"الاستشعار عن بعد" والجامعة اليابانية توقعان بروتوكول تعاون للاشتراك فى المشروعات البحثية والتدريب (صور)

"الاستشعار عن بعد" والجامعة اليابانية توقعان بروتوكول تعاون للاشتراك فى المشروعات البحثية والتدريب (صور)

"الاستشعار عن بعد" والجامعة اليابانية توقعان بروتوكول تعاون للاشتراك فى المشروعات البحثية والتدريب (صور)