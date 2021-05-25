شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات حيوية تساعد فى التنبؤ بالنتائج السلبية لكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا جائحة عالميًا في 11 مارس 2020، وهناك حاجة لتحديد المؤشرات الحيوية التي يمكنها التنبؤ بعوامل مثل البقاء في وحدة العناية المركزة والوفيات، وهذا من شأنه أن يساعد في تخصيص هذه الموارد المنقذة للحياة بشكل مناسب.



العوامل التى تحدد النتائج السلبية لكروونا

أجرى فريق من الباحثين مراجعة منهجية لتحديد العوامل المختبرية التي يمكن أن تتنبأ بخطر الإصابة بمرض COVID-19 الشديد والحرج، بالإضافة إلى معدلات الوفيات المرتبطة به، ونشر الفريق - من مؤسسات في الهند والولايات المتحدة الأمريكية - نتائجهم مؤخرًا في مجلة أبحاث الطب السريري، وفقا لتقرير موقع " medical"

يمكن التعرف على فيروس كورونا من خلال مجموعة من الأعراض، وهذا يسمح للأطباء بتحديد ما إذا كان المرضى يعانون من حالات عديمة الأعراض أو خفيفة أو معتدلة أو شديدة أو حرجة، ويمكن للمرضى الذين يعانون من أعراض سريرية خفيفة وحتى معتدلة أن تشمل السعال الجاف المستمر، والتهاب الحلق، والحمى ، من بين أمور أخرى، ويميل هؤلاء المرضى إلى عدم الحاجة إلى دخول المستشفى.

ومع ذلك، فإن العرض السريري للعدوى، والذي يتضمن عادةً دليلًا على عدوى الجهاز التنفسي السفلي ، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض شديدة وحرجة ، سيتطلب دخول المستشفى - المرضى الذين يصابون بفيروس COVID-19 الحرج.

تحديد هذه العلامات المختبرية من شأنه أن يتنبأ بشكل فعال بخطر الإصابة الشديدة ومعدلات الوفيات الناجمة عن COVID-19 ، مما يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات المرضى المصابين بشدة بكفاءة.

علامات التخثر

وجدت إحدى الدراسات في المراجعة، والتي قارنت المرضى الذين يعانون من شدة مختلفة من COVID-19 ، أن هناك مستوى مرتفعًا من منتجات D-dimer و fibrin المتحللة في المرضى المصابين بأمراض شديدة على عكس أولئك الذين يعانون من أعراض أكثر اعتدالًا.

تم التوصل إلى هذه النتائج من قبل مستشفى تونغجي بجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في ووهان ، والتي فحصت 183 مريضًا ، عندما درسوا مستويات D-dimer وتدهور الفيبرين لدى غير الناجين مقارنة بالناجين، وتوضح هذه النتائج الحاجة إلى مزيد من التحقيق في هذه العوامل المرتفعة ، والتي يمكن أن تساعد في التنبؤ بالعدوى الشديدة من فيروس كورونا.

علامات أمراض الدم

تشمل المؤشرات الحيوية الأخرى التي قد تتطلب المراقبة علامات الدم ، حيث ارتبط انخفاض عدد الصفائح الدموية أيضًا بالنتائج السلبية لـ كورونا.

علامات القلب

يمكن أن تساعد المؤشرات الحيوية القلبية أيضًا في تشخيص مرضى الفيروس التاجي ، حيث وجدت مستويات التروبونين القلبية (I) أعلى بشكل ملحوظ في المرضى الذين يعانون من عدوى COVID-19 الشديدة مقارنة بالمرضى غير الحادة، في مستشفيات ووهان بالصين.

علامات وظائف الكلى والالتهابات والكبد

تم العثور أيضًا على مؤشرات وظائف الكلى لتكون علامة مهمة للنتائج السلبية لـ COVID-19 ، حيث ترتبط مستويات الكرياتينين المرتفعة في الدم بمعدلات وفيات أعلى وفي المرضى المصابين بشدة.