شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تبدأ تجربة إعطاء لقاح المكورات الرئوية مع الجرعة الثالثة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فايزر إنها بدأت اختبار الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا على مجموعة من اللقاح المعزز لكورونا ولقاح المكورات الرئوية لمعرفة ما إذا كان يمكن إعطاء اللقاحات معًا بأمان ولتكثيف الاستجابة المناعية.

وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية، سيحصل المشاركون على لقاح مضاد للمكورات الرئوية مكون من 20vPnC) - والذي يساعد في مكافحة المرض الذي تسببه بكتيريا المكورات الرئوية - جنبًا إلى جنب مع جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بايونتيك المعزز لكورونا.

وقالت شركة فايزر إن الهدف من الدراسة هو فهم ما إذا كانت مجموعة اللقاحات آمنة، والاستجابة المناعية بعد إضافة لقاح الالتهاب الرئوي إلى لقاح كورونا الحالي.

يعتقد بعض الخبراء أيضًا أن لقاح المكورات الرئوية يمكن أن يساعد في مكافحة فيروس كورونا.

ستشمل الدراسة 600 بالغًا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا سيتم تجنيدهم من دراسة المرحلة المتأخرة من لقاح كورونا الخاص بشركة Pfizer، وسيتلقون جرعتهم الثانية من اللقاح قبل ستة أشهرعلى الأقل من دخول دراسة الإدارة المشتركة.

وسبق أن أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بإعطاء لقاحات كورونا وحدها ومع ذلك ، بناءً على الخبرة مع اللقاحات بخلاف كورونا، يعتقد المسؤولون الآن أنه يمكن إعطاء لقاحات كورونا ولقاحات أخرى في وقت واحد أو في نفس اليوم.

هناك حاجة إلى التعزيزات لأن العلماء غير متأكدين حاليًا من المدة التي ستستمر فيها المناعة من الجرعتين الأوليين.

هناك أيضًا إمكانية لتشكيل متغير مقاوم للقاح بمرور الوقت، مما يتطلب جرعات مستقبلية للأمريكيين للبقاء في أمان.

جدير بالذكر أن الدكتور أنتوني فاوتشي، أكبر خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، وألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer، أكدا في مؤتمر Axios الأسبوع الماضي، إن جرعة ثالثة من اللقاح ستكون ضرورية على الأرجح للأمريكيين في الأشهر المقبلة.